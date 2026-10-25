Зеленский рассказал о позиции Украины на переговорах с США и Россией в ноябре
В ноябре состоится встреча переговорных групп Украины, США и России. Президент подчеркнул, что главной целью консультаций является подготовка саммита на уровне лидеров.
Об этом украинский лидер рассказал в интервью "ТСН".
Что сказал Зеленский?
Президент отметил, что дипломаты в настоящее время согласовывают место проведения ноябрьской встречи переговорных групп. Среди возможных вариантов рассматриваются Абу-Даби, другие площадки на Ближнем Востоке или одна из европейских столиц.
Американская сторона уже подтвердила договоренность о проведении консультаций в ноябре. Соответствующее подтверждение США получили и от Владимира Путина.
Украинский президент подчеркнул, что Киев также будет настаивать на привлечении Европы к переговорному процессу для обсуждения дальнейших шагов. Он подчеркнул, что сам факт встречи представителей трех государств не является достаточным результатом для Украины.
Для нас самый важный результат – это возможность встречи в трехстороннем формате на уровне лидеров,
– заявил Зеленский.
Среди конкретных вопросов для обсуждения в ноябре украинская сторона выделяет энергетическое прекращение огня и безопасность в Черном море. По мнению главы государства, эти договоренности создали бы условия для более стабильного функционирования экономики и восстановили бы полноценный экспорт зерна.
Отдельным приоритетом остается возвращение военнопленных. Владимир Зеленский отметил недавний обмен, но подчеркнул, что для решения проблемы и обмена "всех на всех" нужны переговоры на самом высоком уровне.
Это довольно большой обмен, но это не тот обмен, который нам нужен: пока не всех на всех,
– пояснил президент.
Также глава государства рассказал о встрече в Осло с американской делегацией во главе со специальным представителем президента США Стивом Виткоффом. Президент сказал, что после консультаций в Норвегии американские представители отправились в Санкт-Петербург, где обсудили готовность обеих сторон к трехстороннему формату.