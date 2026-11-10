В сети появились первые кадры переговоров Украины, США и России в Абу-Даби

В сети появились первые кадры трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Они начались в Абу-Даби утром 10 ноября.

Об этом пишут СМИ.

Что известно о переговорах?

На обнародованных кадрах можно увидеть начало трехстороннего переговорного процесса. Встреча должна стать площадкой для обсуждения путей завершения войны России против Украины.

Первые кадры трехсторонних переговоров в Абу-Даби: смотрите видео

Перед началом переговоров глава российской делегации Владимир Мединский озвучил позицию Москвы. По его словам, Россия надеется, что встреча в Абу-Даби поможет продвинуться в вопросе урегулирования ситуации в Украине.

Россия надеется, что сегодняшние переговоры в Абу-Даби помогут продвинуться в вопросах урегулирования ситуации в Украине в интересах народов России и Украины,

– заявил Мединский.

Россия, США и Украина начали переговоры: смотрите видео

В то же время конкретные результаты встречи и договоренности сторон пока не обнародовались.

Напомним, Россия хочет сделать создание новой системы безопасности для Европы главной темой переговоров по завершению войны в Украине. Участники переговоров должны обсудить ключевые элементы новой послевоенной архитектуры безопасности европейского континента. Украинское урегулирование Москва рассматривает лишь как одну из составляющих более широкой дискуссии.

Главная цель заключается в создании комплексной и неделимой системы безопасности для всей Европы. Переговоры в Абу-Даби должны продлиться два дня и проходят при посредничестве США. Ожидается, что в столицу ОАЭ также прибудут представители Франции, Великобритании, Германии, ЕС, НАТО и Италии для контактов с американскими и украинскими официальными лицами.

В то же время Россия не заявляла о намерении проводить прямые переговоры с европейскими представителями.