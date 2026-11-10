У мережі з'явилися перші кадри переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі

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Що відомо про переговори?

На оприлюднених кадрах можна побачити початок тристороннього переговорного процесу. Зустріч має стати майданчиком для обговорення шляхів завершення війни Росії проти України.

Перші кадри тристоронніх переговорів в Абу-Дабі: дивіться відео

Перед початком переговорів глава російської делегації Володимир Мединський озвучив позицію Москви. За його словами, Росія сподівається, що зустріч в Абу-Дабі допоможе просунутися у питанні українського врегулювання.

Росія сподівається, що сьогоднішні переговори в Абу-Дабі допоможуть просунутися в питаннях українського врегулювання в інтересах народів Росії та України– заявив Мединський.

Росія, США та Україна розпочали переговори: дивіться відео

Водночас конкретні результати зустрічі та домовленості сторін поки не оприлюднювали.

Нагадаємо, Росія хоче зробити створення нової системи безпеки для Європи головною темою переговорів щодо завершення війни в Україні. Учасники переговорів мають обговорити ключові елементи нової післявоєнної архітектури безпеки європейського континенту. Українське врегулювання Москва розглядає лише як одну зі складових ширшої дискусії.

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Головна мета полягає у створенні комплексної та неподільної системи безпеки для всієї Європи. Переговори в Абу-Дабі мають тривати два дні та відбуваються за посередництва США. Очікується, що до столиці ОАЕ також прибудуть представники Франції, Великої Британії, Німеччини, ЄС, НАТО та Італії для контактів з американськими й українськими посадовцями.

Водночас Росія не заявляла про намір проводити прямі переговори з європейськими представниками.