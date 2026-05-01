Состоятся ли в ближайшее время переговоры Украины и Венгрии: что говорят в МИДе

Украина готова возобновлять диалог с Венгрией, однако конкретных договоренностей о встречах пока не достигнуто. В Киеве отмечают, что не воспринимают любые требования со стороны партнеров.

В то же время украинская сторона заинтересована в скорейшем налаживании контактов. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в комментарии "ТСН".

Что заявил Сибига о переговорах с Венгрией?

Андрей Сибига заявил, что Киев открыт к диалогу с Венгрией, однако пока стороны не имеют конкретных договоренностей о проведении встреч. По его словам, Украина стремится к конструктивным отношениям с Будапештом как с соседним государством и партнером. В то же время глава МИД подчеркнул, что Украина не воспринимает каких-либо требований к себе.

Он отметил, что нынешнее государство находится в другой реальности, и формат ультиматумов неприемлем. Сибига также обратил внимание, что после политических изменений в Венгрии появилось так называемое "окно возможностей" для активизации двусторонних отношений. Украина, по его словам, готова двигаться вперед и поддерживает все инициативы, направленные на восстановление контактов.

Отдельно министр отметил важность диалога на уровне лидеров государств. Украина уже обсуждала ситуацию со своими европейскими партнерами после их контактов с будущим руководством Венгрии.

Безусловно, что ключевым здесь является двусторонний диалог на уровне лидеров. Мы обменивались с нашими европейскими партнерами после их контактов с будущим руководством этого государства. Мы понимаем эту позицию, мы готовы идти вперед. Мы заинтересованы в установлении непосредственного диалога как можно скорее. Мы приветствуем все усилия, связанные с налаживанием такого диалога и готовностью к встречам,

- добавил министр.

В то же время конкретные встречи возможны только после согласования по дипломатическим каналам. Пока же, как подчеркнул глава МИД, никаких согласованных дат или форматов переговоров между Украиной и Венгрией нет.

Изменилось ли что-то в отношениях Украины и Венгрии после избрания Мадьяра?

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, который должен принять присягу 9 мая, уже обозначил свою позицию в отношении Украины. Несмотря на ожидания определенной перезагрузки отношений после длительного периода напряженности, его риторика в ключевых вопросах во многом повторяет подход предыдущего правительства Виктора Орбана.

В частности, Мадьяр настаивает на расширении прав венгерского национального меньшинства в Украине. По информации западных СМИ, именно это он рассматривает как предпосылку для поддержки официального старта переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Этот вопрос уже давно является камнем преткновения в двусторонних отношениях.

Еще в 2024 году Венгрия передала Украине перечень требований, касающихся, в частности, языковой политики и доступа к образованию на венгерском языке.

Позиция Будапешта непосредственно влияет на евроинтеграционные перспективы Украины, ведь для продвижения переговоров необходима поддержка всех стран-членов ЕС. В Европейском Союзе рассчитывали, что смена власти в Венгрии может разблокировать этот процесс.

Впрочем, по данным источников, во время встречи с президентом Европейского совета Антониу Коштой Мадьяр подтвердил свою жесткую позицию. Его требования в значительной степени совпадают с ранее озвученными условиями правительства Орбана. Это может осложнить дальнейшее движение Украины к членству в ЕС, несмотря на то, что Киев уже выполнил часть необходимых критериев.

Возможно ли "потепление" отношений между странами?

Эксперты отмечают, что Мадьяр может сосредоточиться прежде всего на внутренних реформах в Венгрии, в частности на восстановлении верховенства права и укреплении связей с Европейским Союзом. Однако быстрых изменений в политике в отношении Украины ожидать не стоит.

Система власти, сформированная во времена Орбана, остается влиятельной, что может сдерживать резкие внешнеполитические повороты. В Киеве ранее заявляли о готовности к диалогу и выполнению обязательств по правам нацменьшинств.

В то же время украинская сторона отмечает, что не воспринимает формат ультиматумов в отношениях с партнерами. Ожидается, что следующим важным шагом может стать личная встреча Мадьяра с президентом Украины Владимиром Зеленским, которую предварительно планируют на июнь 2026 года.