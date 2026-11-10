Изменить административные границы Украины на карте: в The Economist раскрыли странный план США

Дональд Трамп пытается как можно скорее достичь мирного соглашения по Украине. Однако в Киеве и Европе опасаются, что Владимир Путин не заинтересован в скором завершении войны.

Об этом пишет The Economist накануне трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией в Абу-Даби.

Трамп торопится с соглашением по Украине, а Россия делает вид, что идет на уступки

По оценкам источников издания, поражение республиканцев на промежуточных выборах в США усилило спешку Трампа.

В январе демократы могут получить большинство в обеих палатах Конгресса, что затруднит работу американской переговорной команды. В частности, Стив Виткофф и Джаред Кушнер могут столкнуться с расследованиями из-за возможного конфликта интересов.

Украинские представители не ожидают быстрого прорыва, но согласились участвовать в переговорах с открытой позицией, чтобы не ухудшать отношения с Трампом.

В то же время Россия демонстрирует готовность к определенным уступкам, в частности в отношении прекращения огня на нынешней линии фронта. Однако это произошло после того, как США предложили обсудить не только завершение войны, но и будущую систему безопасности Европы.

Критики опасаются, что Москва воспользуется этой темой, чтобы выдвигать новые требования и затягивать переговоры.

Украина не считает, что Путин готов подписать полноценное мирное соглашение до завершения зимней военной кампании. Один из высокопоставленных чиновников предположил, что переговоры могут быть для России запасным планом, пока она продолжает реализовывать свои военные цели.

Американские предложения для России и Украины

Более реалистичным результатом встреч могут стать обмены пленными и локальные прекращения огня на отдельных участках фронта, в частности в Херсонской и Сумской областях. В качестве примера можно привести недавнюю договоренность о временном прекращении огня для эвакуации жителей оккупированных Олешек.

Издание также пишет, что американская сторона рассматривала возможность возвращения России на европейский энергетический рынок. Такое предложение вызывает сопротивление Украины и ее европейских партнеров, поскольку противоречит новому законодательству ЕС.

Еще один возможный вариант – изменить административные границы Украины, чтобы Россия могла объявить о полном контроле над Луганской и Донецкой областями, не требуя от Украины передачи ей городов, которые остаются под контролем Киева.

Самым сложным вопросом остаются гарантии безопасности для Украины. Американские переговорщики предполагают, что Путин может согласиться на гарантии по образцу четвертой или пятой статьи договора НАТО.

Они предусматривают консультации в случае угрозы или помощь в случае нападения. Однако в Украине сомневаются, что Трамп будет соблюдать такие обязательства.

Россия также не соглашается на размещение в Украине международных сил сдерживания и продолжает требовать от Киева нейтралитета и сокращения армии.

Украинские и европейские представители настаивают, что сначала нужно договориться о прекращении огня, а уже потом обсуждать будущую безопасность Европы. В свою очередь, США поддерживают более широкий формат переговоров, который предусматривает пересмотр всей системы европейской безопасности.

По информации источника, близкого к Белому дому, одним из возможных вариантов может стать обновление Совета НАТО – Россия. В то же время остается неясным, удовлетворит ли это Путина, который стремится восстановить влияние Москвы в Восточной Европе по образцу советских времен.

Отдельно стороны должны решить вопрос о финансировании Украины после войны. Киев считает, что ему понадобится как минимум десять лет масштабной военной и финансовой поддержки. В частности, средства нужны для восстановления разрушенной инфраструктуры, помощи ветеранам и содержания армии численностью не менее 800 тысяч военнослужащих.

США считают такие расходы слишком большими и рассчитывают, что предложенных гарантий безопасности будет достаточно. В то же время непонятно, готова ли Европа взять на себя финансирование украинской армии после войны.