Путин вернул Мединского на переговоры не просто так: дипломат объяснил, что задумала Россия

Возвращение Владимира Мединского в состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби может свидетельствовать о том, что Кремль не заинтересован в реальных договоренностях. Москва использует переговоры, чтобы тянуть время, продвигать собственные исторические нарративы и создавать видимость дипломатического диалога.

Историк, политик и дипломат Роман Безсмертный в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, почему Владимир Путин вновь назначил Мединского главным представителем России и какую тактику использует Кремль.

Зачем Путин вернул Мединского в переговорную группу

По словам Безсмертного, о настоящих намерениях России свидетельствует не состав делегации, а то, кто ею руководит. Несмотря на присутствие заместителей министра иностранных дел и представителей Генштаба, они не имеют полномочий самостоятельно принимать ключевые решения.

Фактически от имени российской делегации выступает только Владимир Мединский. Его возвращение дипломат считает сигналом о том, что Путин вновь прибегает к имитации переговоров.

Мединский – демагог, которого вернули в делегацию лишь с одной целью: заваливать всех параллелями, размышлениями и историческими упоминаниями. Он не ведет переговоры, а занимается демагогией,

– пояснил Безсмертный.

По его мнению, украинская сторона не должна поддаваться на такие провокации, ведь Россия может использовать их для информационных манипуляций.

Кстати, в целом в состав российской делегации вошли 11 человек, среди которых заместители министра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и представители военного командования.

Аналитики ISW обратили внимание, что привлечение чиновников, которые ранее продвигали максималистские требования Москвы и затягивали переговоры, может свидетельствовать об отсутствии у Кремля искреннего желания договариваться. Россия также пытается использовать контакты с США для ослабления санкций и получения экономических выгод.

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Безсмертный обратил внимание на заявления Мединского о европейской системе безопасности и его пренебрежительное отношение к участию европейцев в переговорах. По мнению дипломата, Украина должна была более жестко отреагировать на попытки Москвы ограничить присутствие европейских представителей. В частности, настаивать на привлечении Германии, Франции, Великобритании и Италии.

Его включают в переговорную группу, чтобы он устраивал провокации. И этому нужно уметь противодействовать,

– подчеркнул эксперт.

Какую цель преследует Кремль на переговорах

Безсмертный убежден, что Россия не изменила своих стратегических целей – уничтожение Украины и возвращение международного порядка к условиям, существовавшим до 1997 года. Он также обратил внимание на поспешность американских представителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, которые после переговоров отправились в Москву.

Москва с места не сдвинулась. Ее программа и задачи понятны – это уничтожение Украины и украинцев, возвращение статус-кво к 1997 году,

– заявил дипломат.

По мнению Безсмертного, возвращение Мединского в переговорную группу не означает готовности Путина к компромиссам. Это продолжение тактики, при которой Кремль подменяет предметный разговор демагогией и провокациями.