Путін повернув Мединського на переговори не просто так: дипломат пояснив, що задумала Росія

Історик, політик і дипломат Роман Безсмертний в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу пояснив, навіщо Володимир Путін знову зробив Мединського головним представником Росії та яку тактику використовує Кремль.

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Навіщо Путін повернув Мединського до переговорної групи

За словами Безсмертного, про справжні наміри Росії свідчить не склад делегації, а те, хто нею керує. Попри присутність заступників міністра закордонних справ і представників Генштабу, вони не мають повноважень самостійно ухвалювати ключові рішення.

Фактично від імені російської делегації виступає лише Володимир Мединський. Його повернення дипломат вважає сигналом про те, що Путін знову вдається до імітації переговорів.

Мединський – демагог, якого повернули до делегації лише з однією метою: завантажувати всіх паралелями, роздумами та історичними згадками. Він не веде переговорів, а займається демагогією– пояснив Безсмертний.

На його думку, українська сторона не повинна піддаватися на такі провокації, адже Росія може використати їх для інформаційних маніпуляцій.

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До речі загалом до російської делегації увійшли 11 осіб, серед яких заступники міністра закордонних справ Михайло Галузін і Сергій Рябков, начальник Головного управління Генштабу Ігор Костюков та представники військового командування.

Аналітики ISW звернули увагу, що залучення посадовців, які раніше просували максималістські вимоги Москви й затягували переговори, може свідчити про відсутність у Кремля справжнього бажання домовлятися. Росія також намагається використати контакти зі США для послаблення санкцій та отримання економічних вигод.

Повна розмова з Безсмертним: дивитись відео

Безсмертний звернув увагу на заяви Мединського про європейську систему безпеки та його зневажливе ставлення до участі європейців у переговорах. На думку дипломата, Україна мала жорсткіше відреагувати на спроби Москви обмежити присутність європейських представників. Зокрема, наполягати на залученні Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії.

Його включають до переговорної групи, щоб він влаштовував провокації. І цьому треба вміти запобігати– наголосив експерт.

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Яку мету переслідує Кремль на переговорах

Безсмертний переконаний, що Росія не змінила своїх стратегічних цілей – знищення України та повернення міжнародного порядку до умов, які існували до 1997 року. Він також звернув увагу на поспіх американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які після переговорів вирушили до Москви.

Москва з місця не рушила. Її програма і завдання зрозумілі – це знищення України і українців, повернення статусу-кво до 1997 року– заявив дипломат.

На думку Безсмертного, повернення Мединського до переговорної групи не означає готовності Путіна до компромісів. Це продовження тактики, за якої Кремль підміняє предметну розмову демагогією та провокаціями.