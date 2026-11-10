Серед учасників переговорів в Абу-Дабі Дмитро Мінаєв, причетний до замаху на Буданова, – ЗМІ

Про це повідомляють російські пропагандистські агентства "Інтерфакс" і ТАРС.

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Хто представляє Росію на переговорах в Абу-Дабі?

Зокрема, Росію на переговорах представляють начальник Служби оперативної інформації та міжнародних зв'язків ФСБ Олексій Комков і його перший заступник Дмитро Мінаєв, який очолює Департамент контррозвідувальних операцій.

Також до делегації увійшов перший заступник начальника управління інформації Генштабу ЗС Росії Олександр Зорін.

Російську делегацію очолює помічник Володимира Путіна Володимир Мединський. Серед інших її учасників – представники адміністрації Кремля та міністерства закордонних справ Росії.

Видання "Важные истории" звернуло увагу на Олексія Комкова. Раніше він очолював п'яту службу ФСБ, яка, за даними журналістів, відіграла важливу роль у підготовці вторгнення в Україну. Зокрема, її представники могли переконати Путіна, що Київ вдасться захопити за кілька днів.

Видання "Агентство" акцентує на постаті Дмитра Мінаєва, який керує Департаментом контррозвідувальних операцій ФСБ. Ця структура, за даними журналістів, організовувала затримання американських громадян у Росії, яких згодом використовували для обміну на російських ув'язнених. Серед них був журналіст The Wall Street Journal Еван Гершкович.

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Як писало WSJ, українські посадовці стверджують, що саме Мінаєв наказав співробітникам підірвати два автомобілі в Києві у 2017 році. Унаслідок вибухів загинули співробітники ГУР та СБУ Максим Шаповал і Олександр Хараберюш.

За словами українських посадовців, Мінаєв також причетний до невдалої спроби вбивства тодішнього керівника військової розвідки Кирила Буданова у 2019 році. Тоді він ще був офіцером військової розвідки, а не очолював ГУР.

Зараз Буданов керує Офісом президента України та входить до складу української делегації на переговорах в Абу-Дабі.

Тристороння зустріч України, США та Росії розпочалася 10 листопада в столиці ОАЕ. Сторони обговорюють припинення бойових дій і можливі шляхи завершення війни.