Украина и Россия готовы к компромиссу в вопросе контроля над восточными территориями, – ВBC

В ходе закрытых переговоров Украина и Россия демонстрируют определенную готовность к компромиссу в вопросе контроля над восточными территориями после войны. В США считают, что договориться о территориях не удастся без согласования будущих гарантий безопасности.

Об этом заявили американские чиновники накануне первых с февраля трехсторонних переговоров, направленных на прекращение войны, сообщает BBC.

Что в США говорят о территориальном вопросе?

Позиции Москвы и Киева по поводу прекращения боевых действий до сих пор существенно различаются.

Одним из главных спорных вопросов остается Донецкая область, большая часть которой в настоящее время оккупирована Россией.

Москва требует, чтобы Украина передала подконтрольные ей части Донецкой области. В свою очередь Киев настаивает на замораживании линии фронта, чтобы сохранить контроль над этими территориями. В Украине считают их важными для будущей безопасности государства.

Несмотря на то, что публично ни одна из сторон не отступила от своих требований, американский чиновник накануне переговоров предположил, что в ходе закрытых контактов Москва и Киев продемонстрировали определенную готовность к компромиссу.

В то же время он признал, что территориальный вопрос не удастся решить без договоренностей о новой системе безопасности.

По его словам, стороны не смогут согласовать будущее Донецкой области и других спорных территорий, пока не определят, какой будет система безопасности после войны.

Эти два вопроса, подчеркнул представитель США, невозможно окончательно урегулировать отдельно друг от друга.

Для Украины такая система может предусматривать гарантии того, что союзники придут на помощь в случае нового нападения России.

В свою очередь, Россия может настаивать на реализации своего давнего требования о сокращении присутствия НАТО в Восточной Европе. Такой сценарий вызывает серьезную обеспокоенность в европейских странах.

Американцы предлагают наладить регулярные переговоры по вопросам безопасности, создать каналы экстренной связи на случай кризисных ситуаций и договориться о взаимных шагах по снижению напряженности между Россией и Украиной.

Также официальные лица США предложили возобновить работу Рады "Россия – НАТО", деятельность которой фактически приостановлена с 2022 года.

Напомним, что 10 ноября в Абу-Даби начнутся трехсторонние переговоры с участием США, Украины и России. Встреча в ОАЭ будет состоять из двух блоков – гарантий безопасности и территориальных предложений.