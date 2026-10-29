Украинские чиновники не возлагают особых надежд на переговоры в Абу-Даби

В ноябре в Абу-Даби запланированы консультации между Украиной, США и Россией. Украинская сторона сдержанно оценивает шансы, однако надеется поднять вопрос о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам.

Это представители власти и бизнеса обсуждали в ходе мероприятия Киевского форума по вопросам безопасности "Поддержать Украину, защитить Европу" в Брюсселе.

Чего ожидают украинцы от переговоров?

Представитель Украины при ЕС Тарас Качка назвал запланированную трехстороннюю встречу позитивным сигналом. По его словам, хотя предыдущие попытки и не были слишком успешными, сторонам все же удавалось достигать локальных результатов в отношении обмена пленными или ситуации в Олешках.

Генеральный директор энергохолдинга "ДТЭК" Максим Тимченко выразил надежду, что призыв Дональда Трампа к энергетическому перемирию будет воспринят положительно. По его мнению, в противном случае у Украины появится весомый аргумент для ответа.

А если нет – это даст нам моральное право возобновить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Возможно, это единственный способ, с помощью которого они смогут понять, что энергетическое перемирие важно не только для нас, но и для России. На это я надеюсь,

– заявил Максим Тимченко.

В то же время экс-министр финансов Наталья Яресько подчеркнула, что на данном этапе не стоит верить в искреннее желание Владимира Путина договориться. Она убеждена, что прогресс возможен только при условии усиления давления на агрессора, ужесточения санкций, строгого экспортного контроля и укрепления собственной обороны.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе также не питает больших надежд на переговоры в ОАЭ, однако подчеркнула, что европейские партнеры обязательно должны присутствовать за столом переговоров.

В свою очередь, глава Постоянного представительства Украины при НАТО Алена Гетьманчук подчеркнула, что главной уязвимостью на данный момент остается противовоздушная оборона, от укрепления которой напрямую зависит устойчивость дипломатической позиции государства.

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер также указал на необходимость немедленного прекращения огня и заверил в сохранении стабильной поддержки Украины со стороны американского общества и Конгресса.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что встреча команд должна проложить путь к диалогу на уровне лидеров государств. Также он подчеркивал, что Москва уже отказалась прекратить удары по энергообъектам.