4 ноября в Брюсселе состоятся переговоры между Украиной, США, Европой и НАТО, – Зеленский

В среду, 4 ноября, в Брюсселе состоятся переговоры между представителями Украины, США, европейских стран и НАТО. Стороны обсудят пакеты мер по восстановлению и гарантии безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с Фридрихом Мерцем сообщил подробности предстоящих консультаций.

Что известно о переговорах

По словам Зеленского, уже завтра представители сторон проведут рабочие встречи на уровне команд.

Обсуждения пройдут перед предстоящей встречей в Абу-Даби, в которой примет участие Россия

Ранее главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо уточнила место проведения мероприятия. Она отметила, что встреча пройдет в штаб-квартире Еврокомиссии.

Представительница Еврокомиссии добавила, что дискуссия "будет сосредоточена на послевоенном восстановлении и процветании Украины".

С нашей стороны она состоится на уровне наших советников по вопросам национальной безопасности, то есть высокопоставленных чиновников,

– рассказала Паула Пиньо.

Об этом событии ранее также сообщил спецпредставитель президента США Стив Виткофф.

Напомним, что встреча с россиянами запланирована на 10–11 ноября. Она будет посвящена послевоенным гарантиям безопасности, деэскалации и гуманитарным вопросам.