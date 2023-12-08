"Самый приятный момент для Путина": должностное лицо ЕС о дебатах касаемо поддержки Украины

Высокопоставленное должностное лицо ЕС на условиях анонимности заявило, что сейчас – это самый приятный момент с начала полномасштабной войны для Путина, за исключением первой недели, когда он хотел одержать скорую победу.

Об этом собеседник заявил вне кадра, передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе.

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Российский диктатор наслаждается длительными дебатами ЕС

Европейское высокопоставленное должностное лицо предполагает, что Путин наслаждается длительными дебатами внутри ЕС и США относительно продолжения поддержки Украины. По его словам, страны-члены Евросоюза должны в конечном итоге принять решение в пользу Киева.

Если бы я сидел там (в Кремле – 24 канал), я бы подумал, что это самый приятный момент, и я бы придерживался своей стратегии, какой бы она ни была. Вот почему так важно, чтобы мы приняли решение внутри Европейского Союза о продолжении и удвоении наших политических усилий,

– сказал дипломат.

Поддержка Украины не прекратится

По словам высокопоставленного чиновника, предстоящие выборы в США и антиукраинские заявления среди республиканцев "вызывают беспокойство". Впрочем, даже приход Трампа к власти не заставит Евросоюз прекратить поддержку Украины.

Это экзистенциальная угроза для Европы. Мы будем продолжать работать, мы будем продолжать поддерживать Украину вне зависимости от того, что может сделать новая администрация в Вашингтоне,

– сказал собеседник.

К слову, также чиновник рассказал нам, что сейчас ведутся переговоры с венгерским премьером Орбаном о вступлении Украины в ЕС.