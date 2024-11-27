Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение Владимира Зеленского. Ранее сообщалось, что украинская сторона хочет заручиться поддержкой Южной Кореи в сфере военных вопросов.

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Зеленский рассказал о делегации в Южной Корее

Так, Владимир Зеленский сообщил, что в среду, 27 ноября, был очень активный день, в частности по встречам на высшем уровне. Министр обороны Рустем Умеров говорил и с президентом и министром обороны Южной Кореи, а также с советником по вопросам национальной безопасности.

Круг вопросов – он очевиден. Это все, что касается вовлечения Россией Северной Кореи в войну против Украины, – все аспекты этого вовлечения. И то, что мы можем сделать вместе. Вместе для защиты наших народов и для безопасности наших регионов,

– подчеркнул Зеленский.

Президент Украины указал, что наличие в России не только ракет и снарядов из КНДР, но и солдат на фронте – это глобализация войны. Гарант убежден, что ее можно остановить только глобально. Уже после возвращения Умерова Зеленский ожидает доклад.

Умеров опубликовал пост из Южной Кореи

Министр обороны Рустем Умеров опубликовал сообщение, в котором отметил, что уже провел встречу с президентом Южной Кореи, министром обороны и советником по нацбезопасности, и сообщил о фактах участия 12 тысяч военных из Северной Кореи в войне.

Он добавил, что войска КНДР не только предоставляют технику и людей, но и активно поддерживают удары по энергоструктуре Украины.

Для Республики Корея эти действия представляют серьезную угрозу, ведь северокорейские войска получают опыт ведения боевых действий, что в будущем может создать дополнительные вызовы безопасности в регионе,

– указал Умеров.

Во время переговоров министр обороны и президент Кореи Юн Сок Йолем обсудили совместные шаги по усилению безопасности и стабильности. Умеров верит в то, что аргументы о необходимости увеличения сотрудничества между Украиной и Республикой Корея приведут к ощутимому укреплению безопасности.