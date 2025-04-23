Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Украина подготовила для европейских партнеров официальный документ, в котором четко указано: никакого обсуждения территориальных вопросов до полного и безусловного прекращения огня.

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Киев меняет ход переговоров в Лондоне

По информации агентства, именно эта позиция Киева могла стать причиной "понижения уровня визита" и фактического срыва ключевых встреч. В США же ситуацию восприняли с заметным беспокойством: собеседники Reuters предполагают, что жесткая линия Украины может не совпадать с тем, что ранее обсуждали в Вашингтоне с Москвой.

В частности, речь идет об инициативах спецпредставителя США Стива Уиткоффа, которые, по данным источников, были положительно восприняты в Париже, но отвергнуты Киевом. Несмотря на это, ряд официальных лиц со стороны ЕС и Украины продолжают работать над возможным возобновлением переговорного процесса.

В то же время, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми и министр обороны Джон Гили провели содержательные переговоры с украинскими представителями. Джон Гили также встречался с американским делегатом Китом Келлогом. Госсекретарь США Марко Рубио, который должен был прибыть в Лондон, перенес поездку, однако заверил, что ожидает новую дату визита.

Reuters отмечает, что кроме Крыма, на повестке дня остаются и другие острые вопросы. Вашингтон, по словам дипломатов, предложил Украине и ЕС согласиться с фактическим контролем России над 20% территории Украины. В ответ Москва требует немедленного снятия санкций ЕС, что категорически не устраивает европейских партнеров.

В то же время некоторые из идей США могут не найти поддержки и в Кремле. В частности, в Вашингтоне не согласны с требованием России о демилитаризации Украины, а также не исключают возможность участия европейских сил в системе безопасности Украины в будущем.