Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Reuters. Україна підготувала для європейських партнерів офіційний документ, у якому чітко вказано: жодного обговорення територіальних питань до повного й безумовного припинення вогню.

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Київ змінює хід переговорів у Лондоні

За інформацією агентства, саме ця позиція Києва могла стати причиною "пониження рівня візиту" й фактичного зриву ключових зустрічей. У США ж ситуацію сприйняли з помітним занепокоєнням: співрозмовники Reuters припускають, що жорстка лінія України може не збігатися з тим, що раніше обговорювали у Вашингтоні з Москвою.

Зокрема, йдеться про ініціативи спецпредставника США Стіва Віткоффа, які, за даними джерел, були позитивно сприйняті у Парижі, але відкинуті Києвом. Попри це, низка офіційних осіб з боку ЄС і України продовжують працювати над можливим відновленням переговорного процесу.

У той же час, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі та міністр оборони Джон Гілі провели змістовні переговори з українськими представниками. Джон Гілі також зустрічався з американським делегатом Кітом Келлогом. Держсекретар США Марко Рубіо, який мав прибути до Лондона, переніс поїздку, проте запевнив, що очікує на нову дату візиту.

Reuters наголошує, що окрім Криму, на порядку денному залишаються й інші гострі питання. Вашингтон, за словами дипломатів, запропонував Україні і ЄС погодитися з фактичним контролем Росії над 20% території України. У відповідь Москва вимагає негайного зняття санкцій ЄС, що категорично не влаштовує європейських партнерів.

Водночас деякі з ідей США можуть не знайти підтримки й у Кремлі. Зокрема, у Вашингтоні не погоджуються на вимогу Росії щодо демілітаризації України, а також не виключають можливість участі європейських сил у системі безпеки України в майбутньому.