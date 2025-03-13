Такое мнение 24 Каналу выразил дипломат, экс-посол Украины в США Валерий Чалый, отметив, что говорится о ситуации на фронте и будущих требованиях России. Украина же не должна позволить нарушение собственных интересов.

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Три четкие индикаторы

По словам дипломата, переговоры в Саудовской Аравии прошли спокойно и хорошо. Люди уже привыкли к скандалам и обсуждению дресс-кода, чего здесь не было.

Пока рано говорить о результатах этих переговоров. Американцы сначала будут иметь диалог с россиянами, после чего Владимир Путин получит доклад. Уже после этого, вероятно, Дональд Трамп встретится с российским диктатором.

Однако есть важные индикаторы – развитие ситуации на фронте, особенно в Курской области, будущие высказывания, что после прекращения огня Украине не нужно поставлять вооружение, а также требования, которые враг будет выдвигать о продлении перемирия,

– подчеркнул он.

Чалый добавил, что сейчас нужно дождаться официальных заявлений от всех сторон. Украине же самое главное – не переходить свои "красные линии" на переговорном процессе.

К слову, на переговорах в Джидде украинская сторона согласилась на 30-дневное прекращение огня. Однако пока Россия никак не отреагировала на предложение. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это свидетельствует о желании Кремля продолжать войну.