Приятный сюрприз для Украины: что стало позитивом переговоров в Саудовской Аравии

В воскресенье, 23 марта, состоялась встреча делегаций Украины и США в Саудовской Аравии. На следующий день, 24 марта, прошел разговор между американской и российской командами. А уже 25 марта состоялась вторая встреча между Киевом и Вашингтоном –это стало приятным сюрпризом для нас.

Вероятно, стороны не успели обсудить все запланированное в воскресенье или стремились услышать позицию Украины по вопросам, обсужденных с Россией. Подробнее об этом в интервью для 24 Канала рассказал глава "Института Американистики" Владислав Фарапонов. Он также объяснил, почему отсутствие совместного заявления США и России после переговоров является положительным сигналом.

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Что стало приятностью для Украины

Для Фарапонова стало приятным сюрпризом, что состоялась фактически вторая встреча с американской делегацией. Вероятно, она не была запланирована. Если о ней стало известно еще до начала переговоров между американцами и россиянами, это может свидетельствовать, что не все успели обсудить на первой встрече, или же они хотели услышать позицию Украины по некоторым вопросам, которые обсуждались с Россией.

Это была, без сомнения, хорошая возможность за последние несколько недель повлиять на американскую позицию уже постфактум,

– отметил он.

То есть, не во время переговоров, а после них, когда можно было бы понять, как они проходили, и, возможно, повлиять на итоговое восприятие. Ведь не зря говорят, что для президента США Дональда Трампа больше всего запоминается то, что ему говорят последним, поскольку такова уж человеческая психика. Учитывая большое количество информации, в этом есть доля правды.

Эта встреча была важной, особенно в условиях определенного кризиса доверия или, точнее, сомнений относительно того, насколько корректно представители украинской и американской делегаций передают результаты переговоров своим лидерам и адекватно ли они оцениваются.

Почему переговоры были очень важными

По информации Владислава Фарапонова, причиной визита Владимира Зеленского в Белый дом в конце февраля были утечки информации через американские медиа во время предыдущих контактов. Например, это касалось приезда министра финансов США Скотта Бессента в Киев, когда он впервые привез соглашение о полезных ископаемых, пытаясь подписать его в чрезвычайно невыгодных для Украины условиях.

Стоит отметить, что эти переговоры действительно необходимы, и поэтому они были организованы. Однако пока мы имеем очень мало информации, чтобы делать содержательные выводы.

Об отсутствии итогов переговоров США и России

Относительно информации в прессе об отсутствии совместного коммюнике "из-за позиции Украины", то эта формулировка довольно абстрактная, и трудно понять, что именно имеется в виду.

Это больше положительный, чем отрицательный сигнал, что не было совместного заявления по результатам переговоров между США и Россией,

– отметил глава "Института Американистики".

Но то, что коммюнике не было заранее подготовлено и согласовано, по моему мнению, является сигналом, что еще не все потеряно, в частности в контексте того, как Россия пытается влиять на американцев.