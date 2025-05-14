Сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондента Reuters Фила Стюарта.

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Что известно о визите Уиткоффа и Рубио в Турцию

Представитель США на Ближнем Востоке Уиткофф сообщил, что вместе с госсекретарем Марко Рубио посетит Турцию. Однако их визит запланирован на пятницу, 16 мая.

Заметим, что возможные переговоры между украинской и российской стороной запланированы на четверг, 15 мая.

Виткофф также добавил, что пока неясно, будет ли глава Кремля Владимир Путин присутствовать на запланированных переговорах.

В то же время Уиткофф не уточнил, присоединится ли к поездке в Турцию спецпосланник по вопросам Украины и России Кит Келлог. Хотя ранее Келлог публично не проводил встреч с российскими представителями, последние дни ряд СМИ сообщали, что он также может прибыть в Стамбул.

К слову, Bloomberg пишет о том, что президент США Дональд Трамп не будет присутствовать в Стамбуле 15 мая. В то же время не исключено, что американский лидер может приехать в Стамбул в ближайшие дни.