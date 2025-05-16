Штаты должен был представлять директор по вопросам политического планирования Государственного департамента США Майкл Энтон. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Что известно об участии США в переговорах Украины и России

Ранее стало известно, что Россия выступила против присутствия США на переговорах с Украиной.

Впоследствии в BBC сообщили, что, вероятно, представитель США Майкл Энтон проведет встречу с российской делегацией перед переговорами Украины и России.

Насколько я понимаю, американский чиновник Майкл Энтон, старший помощник Рубио, не будет присутствовать на встрече Россия – Украина – Турция,

– пишет журналист.

Он объяснил, что Энтон планирует отдельно встретиться с главой российской делегации Владимиром Мединским.

Напомним, что переговоры Украины и России в Стамбуле должны состояться уже в 12:30.