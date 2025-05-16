Штати мав представляти директор з питань політичного планування Державного департаменту США Майкл Ентон. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на BBC.

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Що відомо про участь США у переговорах України і Росії

Раніше стало відомо, що Росія виступила проти присутності США на переговорах з Україною.

Згодом у BBC повідомили, що, ймовірно, представник США Майкл Ентон проведе зустріч з російською делегацією перед переговорами України та Росії.

Наскільки я розумію, американський чиновник Майкл Ентон, старший помічник Рубіо, не буде присутній на зустрічі Росія – Україна – Туреччина,

– пише журналіст.

Він пояснив, що Ентон планує окремо зустрітися з головою російської делегації Владіміром Мединським.

Нагадаємо, що переговори України та Росії у Стамбулі мають відбутися вже о 12:30.