Зеленский объявил о переговорах в Турции и новых дипломатических форматах в ноябре

Президент Украины объявил о новых важных переговорах. Продолжается также подготовка очередных решений по укреплению ПВО.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в вечернем обращении 30 октября.

Что анонсировал Зеленский

Работа с международными партнерами продолжается непрерывно, чтобы реализовать все имеющиеся дипломатические перспективы. По словам Зеленского, в ближайшее время будут приняты новые решения, которые помогут защитить украинское небо и укрепить авиацию.

В частности, президент анонсировал визит в Турцию и подготовку новых решений по укреплению ПВО и поставкам амуниции для F-16.

Уже в следующем месяце также ожидается выход на долгожданные дипломатические форматы.

В Турции состоятся важные переговоры. И мы также работаем над тем, чтобы все имеющиеся дипломатические перспективы были реализованы. Мы рассчитываем, что в ноябре сможем выйти на форматы, которые так долго обсуждаются,

– отметил Зеленский.

Напомним, что турецкая сторона ранее уже подтвердила, что президент Украины 31 октября совершит визит в Турцию по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана. Главными темами встречи в Стамбуле станут безопасность в Черном море и война России против Украины.