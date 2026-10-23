"Это билет на мировую войну": Бессмертный о замысле Путина и угрозе для Трампа

Роман Бессмертный объяснил, почему возможный саммит Трампа, Путина и Си Цзиньпина грозит новой мировой войной, какие интересы стоят за мирными переговорами и почему президенту США может грозить импичмент.

Администрация Дональда Трампа продолжает искать пути для достижения договоренностей с Россией, хотя Кремль не демонстрирует готовности отказаться от своих требований к Украине. Параллельно обсуждается возможный саммит лидеров США, России и Китая, который в Москве могут попытаться представить как начало нового мирового порядка.

Политик, историк и дипломат Роман Бессмертный в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснил, почему переговоры Стива Виткоффа с Владимиром Путиным вряд ли принесут мир. Он также рассказал, почему сравнивает возможные договоренности с Мюнхенским соглашением, какие интересы может преследовать Трамп и что грозит американскому президенту после выборов.

Переговоры Виткоффа с Путиным

Стив Виткофф предложил Путину возобновить трехсторонние переговоры с участием Украины, России и США. В то же время Financial Times описывает два возможных сценария: замораживание войны по линии фронта без вступления Украины в НАТО или уступки в отношении остальной части Донбасса в обмен на членство в Альянсе. Могут ли эти варианты действительно стать основой мирного соглашения?

Прежде всего хочу отдать должное Гидеону Рахману, автору статьи в Financial Times. Это выдающийся журналист, который очень глубоко понимает международную политику. Но нужно правильно воспринимать его материал: это аналитическое видение возможного развития событий, а не согласованный документ, который уже лежит на столе переговоров.

Трамп, по моему убеждению, внутренне давно решил, что Украина не станет членом НАТО. А Путина принципиально не интересует сохранение Украины как государства, независимо от того, о каких именно границах будет идти речь.

Поэтому все эти конструкции выглядят довольно условно. Рахман, как цивилизованный человек, ищет выход из ситуации, потому что понимает: нужно положить конец гибели людей. Когда видишь детскую коляску в Харькове с убитым годовалым ребенком, невозможно не реагировать. Хочется найти хоть какой-то способ остановить это ужасное кровопролитие.

Но Трамп и Путин руководствуются совершенно другими соображениями. Для них первостепенным является не вопрос спасения людей.

Мы уже видим, что Россия предложила американцам в качестве результата переговоров освобождение Хаббарда. Можно вспомнить предыдущие поездки Редклиффа и идею обмена заложников на ослабление санкций. К подобной схеме снова возвращаются.

Параллельно обсуждают так называемое дизельное соглашение. Путин рассказывает, что после определенных решений цены якобы упали на шесть процентов. Но американцы умеют считать деньги и видят, что происходит на их заправках. Цены продолжают расти, поэтому такими цифрами их не убедишь.

На самом деле Виткофф привез в Россию ту самую макулатуру, которую возит уже очень давно. В документах меняют пункты, возвращаются к старым предложениям. Показательно даже повторное обсуждение гарантий безопасности для Украины по аналогии с пятой статьей НАТО.

Сейчас Трампа и Путина интересует прежде всего сам факт переговоров. Чтобы можно было выйти и сказать: вот, мы говорим, скоро будет мир. Американскому президенту это нужно до 3 ноября, чтобы показать избирателям якобы большой дипломатический успех.

Перед нами два политика, которые подпитывают друг друга обещаниями. Путин говорит, что готов к миру, Трамп повторяет, что мир уже близок, а реальных изменений нет.

Виткофф перед встречей с Путиным был в Осло. Почему европейские партнеры не смогли убедить американскую сторону отказаться от этих предложений?

Я, напротив, считаю, что в Осло все было организовано очень грамотно. Там присутствовали Йонас Гар Стьоре и Александр Стубб. Оба обладают огромным дипломатическим опытом, оба ранее возглавляли министерства иностранных дел своих стран. Они прекрасно понимают, как нужно вести себя в таких ситуациях.

Я даже ожидал, что там разгорится серьезный спор. Но ничего подобного не произошло. Они спокойно провели пресс-конференцию, выразили поддержку Европе, Соединенным Штатам и Украине, не позволив втянуть себя в ненужный конфликт.

А главное уже было сказано в европейских столицах. Европа не хочет возвращаться к зависимости от российской нефти и газа. Соответственно, возникает вопрос: кому нужны активы "Лукойла" или "Северного потока", если европейские государства не собираются восстанавливать прежнюю модель сотрудничества?

Я считаю, что в окружении Трампа рассчитывали на возможность получить определенные российские активы и построить на этом большой бизнес. Но без европейского рынка их привлекательность совсем иная.

К тому же Европа не собирается передавать примерно 250 миллиардов замороженных российских средств на реализацию таких договоренностей. Фридрих Мерц четко дал понять, что европейцы сами будут решать, как распоряжаться этими деньгами.

Поэтому Виткофф приехал к Путину в довольно неудобном положении. Европейцы вежливо его выслушали, но фактически не поддержали главные экономические замыслы, на которые могли рассчитывать в Вашингтоне.

Я не ожидаю от этого визита результатов, связанных с реальным миром. Остальные переговоры, на мой взгляд, будут касаться прежде всего экономических вопросов и того, как преподнести переговоры с Кремлем как успех Трампа.

До 3 ноября таких заявлений может становиться все больше. Американцам будут пытаться показать, что президент почти договорился с Россией и поэтому нужно поддержать его и республиканцев.

Не Ялта, а новый Мюнхен

Путин вновь предложил провести встречу с Трампом и Си Цзиньпином в Китае. Накануне в Санкт-Петербург прибыл и китайский премьер. Может ли Кремль готовить новую Ялту, где большие державы будут договариваться о будущем Украины без нее?

Сначала разделим политические и экономические вопросы. Премьер-министр Китая прежде всего занимается хозяйственной частью государственного управления: экономикой, цифрами, большими проектами. В его компетенцию могут входить вопросы газопроводов и подготовки к международным экономическим встречам.

Большая внешняя политика – это сфера ответственности Си Цзиньпина и Ван И. Поэтому сам факт прибытия китайского премьера в Санкт-Петербург еще не означает, что там готовят соглашение о разделе мира.

Но теперь о Ялте. Когда готовится Мюнхен, а его называют Ялтой, вот здесь и возникает главная проблема.

Мне рассказывают, что Путин хочет организовать новую Ялтинскую конференцию. А я спрашиваю: почему эти трое победили большую угрозу, чтобы теперь собираться и устанавливать послевоенный порядок? Где та общая победа, после которой они собираются определять судьбу других государств?

Трамп в этой истории напоминает мне Невилла Чемберлена. Он очень хочет прилететь домой и сказать: я привез вам мир. А потом может оказаться, что вместо мира он привез новую войну.

Ведь Мюнхенское соглашение 1938 года не обеспечило Европе долгосрочной безопасности. Уступки агрессору только поощрили дальнейшую экспансию нацистской Германии.

Я считаю, что Путин задумал именно такой сценарий. Не просто договоренность об отдельных украинских территориях, а попытку расчленить Украину, создав условия для гораздо более широкого конфликта.

Нужно помнить, что раздел Чехословакии не ограничился решениями главных участников Мюнхенского соглашения. Тогда свои территориальные претензии выдвигали также Польша и Венгрия. Я не забываю и о появлении венгерских войск вблизи украинской границы в 2022 году.

Поэтому я называю возможность подобных договоренностей не новой Ялтой, а новым Мюнхеном. Это может стать спусковым крючком большой войны.

Это не Ялта. Это Мюнхен. Это гарантированный, проштампованный билет на мировую войну. И я убежден, что Путин прекрасно понимает опасность такого сценария.

Но я не думаю, что Си Цзиньпин захочет играть в эту игру по российским правилам. Китаю нужна экономически сильная Европа. Европейский рынок закупает китайские товары и сырье на сотни миллиардов евро, примерно на 600 миллиардов. Зачем Пекину разрушать одного из важнейших торговых партнеров?

В то же время сама встреча может состояться. Нужно различать обсуждение ее проведения до 3 ноября и реальные контакты после этой даты, в частности ориентировочно 17–18 ноября, когда ожидаются мероприятия АТЭС.

Но на полях экономического форума вряд ли удастся заключить какое-то новое Мюнхенское соглашение. Там могут состояться предварительные беседы, подготовительные контакты, определенный обмен политическими сигналами.

К тому же я ожидаю сопротивления и внутри американской администрации. Такие люди, как Марко Рубио или Скотт Бессент, вряд ли будут заинтересованы во встрече, которая может окончательно подорвать международный авторитет США.

Для Трампа последствия могут быть чрезвычайно серьезными. Я не исключаю, что подобные договоренности станут поводом не только для политической критики, но и для начала процедуры импичмента.

Угроза для США

Если США, Россия и Китай начнут договариваться о разделе Украины, это будет выглядеть как отказ Америки от собственных гарантий и международного лидерства. Насколько опасными могут быть последствия для самого Вашингтона?

Совершенно верно. Представьте себе сам принцип: три ядерные державы решили сесть за стол переговоров и разделить безъядерную Украину. При этом речь идет о странах, которые ранее брали на себя международные обязательства по уважению ее суверенитета и территориальной целостности.

И все это происходит в условиях, когда Россию поддерживают Иран и Северная Корея. То есть к попыткам давления на Украину привлечены и другие государства, которые создают серьезные угрозы международной безопасности.

Я хочу, чтобы в Вашингтоне осознали масштаб возможных последствий. Это не только вопрос личного политического будущего Дональда Трампа. Это может положить конец доверию к Соединенным Штатам как мировому лидеру.

Если Америка согласится на расчленение государства, суверенитет которого ранее поддерживала, кто после этого будет верить ее гарантиям? Что тогда скажут союзники США в Европе или Азии?

Это удар по всей системе американского международного влияния. Причем последствия могут сохраниться даже после окончания президентства Трампа, независимо от того, кто придет в Белый дом.

Поэтому я спокойнее отношусь к самим разговорам о большом саммите. Я не вижу предпосылок для того, чтобы эти три лидера действительно могли претендовать на установление нового мирового порядка. Они ничего совместно не победили, чтобы теперь решать будущее других государств.

К тому же я не уверен, что идея трехсторонней встречи вообще принадлежит Путину.

Вспомните первый срок Трампа и встречу с Путиным в Хельсинки. Тогда российский президент предлагал договариваться вдвоем, фактически распределяя сферы влияния. А Трамп, насколько я понимаю, поднимал вопрос о более широком формате с участием Китая, роль которого уже тогда усиливалась.

Путин на тот момент не принял эту идею. Но я предполагаю, что во время их телефонного разговора в сентябре Трамп мог вновь вернуться к ней.

Его окружение постоянно говорит о Китае, убеждает, что именно китайское направление должно быть одним из главных приоритетов американской внешней политики. А Трамп, на мой взгляд, избегает серьезного разговора с Пекином на равных.

Поэтому вполне возможно, что идею трехсторонней встречи вновь поднял именно Трамп, а впоследствии ее стали представлять как предложение Путина.

Я не считаю, что это обязательно российская инициатива. Мне кажется, ее настоящим автором мог быть американский президент.

Бизнес под прикрытием мира

Трамп заявил, что Россия якобы могла захватить Киев за считанные часы, но ей помешали сильный дождь и ошибки генералов. В то же время США ослабляют часть ограничений в отношении российской нефти, обсуждают дизельное соглашение, а Украина сталкивается с задержками в поставках вооружения и проблемами спутниковой связи. Почему Трамп все более открыто действует в интересах Кремля?

Потому что очень хочется получить какую-то собственность. Я убежден, что Путин это почувствовал.

Трампу не удалось реализовать свои замыслы относительно активов "Лукойла" и "Северного потока". Но Россия большая, там есть другие объекты, на которых можно заработать. И, на мой взгляд, именно возможность получить экономическую выгоду в значительной степени определяет нынешний интерес Трампа к переговорам.

Что касается его заявлений о Киеве, то я убежден: он сам прекрасно понимает, насколько они далеки от реальности.

Он рассказывает, что российские танки застряли из-за дождя, что генералы свернули не туда и поэтому не смогли быстро войти в Киев. Но ведь это несерьезно.

Трамп получил соответствующее военное образование и должен понимать, как организуется управление большими воинскими формированиями. Он должен различать, какие задачи выполняет генерал, а какие – командир танкового подразделения.

Так же он должен понимать, что российская армия не смогла бы просто за несколько часов оказаться в Киеве и захватить его. И не только из-за погоды или состояния дорог. Россия не достигла своих главных целей даже за годы войны.

Зачем тогда говорить подобные вещи? Чтобы переложить ответственность за внутренние экономические проблемы на США.

Посмотрите, как это объясняют американцам. Растут цены на топливо – виновата Украина, потому что она наносит удары по российским НПЗ. Есть инфляция – виноват Байден, который передавал Украине деньги и оружие. Возникают проблемы из-за таможенно-тарифной политики – снова находят внешнего виновника.

Трамп пытается представить себя человеком, не имеющим отношения к этим трудностям. А тем временем продолжает искать экономическую выгоду от договоренностей с Москвой.

Я считаю, что его последние заявления и поездка Виткоффа – части одного процесса. Разговоры о мире используются как ширма, за которой ведутся переговоры о бизнесе.

Американской аудитории же пытаются показать хоть какой-то результат. Именно поэтому освобождению Хаббарда придали такое значение.

В российских тюрьмах, по имеющейся у меня информации, остаются около двадцати граждан США. Идея освобождения американцев в обмен на смягчение санкций позволяет добиваться отдельных гуманитарных результатов, которые затем можно представлять как большие достижения администрации.

Такую концепцию связывали с Коуэллом. Расчет заключался в том, чтобы ближе к выборам демонстрировать возвращение американцев домой, сопровождать это экономическими договоренностями и таким образом повышать поддержку Трампа и республиканцев.

Но вся эта конструкция начала рушиться из-за позиции самого Трампа в отношении Украины. Он пошел на многие уступки России, подвергся волне критики в США, а Кремль не обеспечил ему того результата, на который он рассчитывал.

По оценкам рейтингов, которые я видел, поддержка Трампа опустилась ниже 30%, а отдельные исследования уже показывают примерно 27%. И если он рассчитывал перенести свою личную популярность на кандидатов от Республиканской партии, то это может оказаться большой стратегической ошибкой.

Ведь проблемы американского президента начинают сказываться на перспективах всей его партии. А выборы уже совсем близко.

Импичмент и кризис в США

Демократы и часть республиканцев поднимают вопрос о расследовании возможных связей Трампа с Россией, дизельных сделок и ослаблении санкций. Что может произойти после выборов, если демократы получат большинство в Конгрессе?

Я прогнозирую очень серьезные последствия. Начиная с создания следственных комиссий и парламентских расследований и заканчивая запуском процедуры импичмента Дональда Трампа.

На мой взгляд, у демократов большие шансы получить контроль над Палатой представителей. Не исключаю также изменений в Сенате. Но главный вопрос даже не в том, сколько мест получит каждая партия, а в том, как на новую политическую ситуацию будет реагировать сам Трамп.

Я не думаю, что он просто согласится с резким ослаблением своего влияния. Он будет цепляться за власть и использовать все доступные ему инструменты.

Мы уже наблюдаем радикализацию части сторонников MAGA. Я не исключаю, что после выборов могут возникнуть серьезные внутренние конфликты, вплоть до физического противостояния между различными политическими группами.

При таком сценарии для урегулирования ситуации может быть задействована Национальная гвардия. Возможны и попытки использования чрезвычайных полномочий. Все будет зависеть от того, как далеко зайдет противостояние.

Конечно, я предполагаю, что в Республиканской партии остаются люди, которые будут пытаться удержать ситуацию под контролем. Американские институты обладают значительным запасом прочности, и не все республиканцы готовы поддерживать любые действия Трампа.

Но если политическая борьба обострится, администрация будет вынуждена тратить силы прежде всего на собственное выживание. Тогда вопросы внешней политики, в частности поддержки Украины, могут отойти на второй план.

Особое значение будут иметь расследования в отношении российских соглашений. В Конгрессе могут начать подробно выяснять, на каких условиях ослабляли санкции, кто был заинтересован в сделках с дизельным топливом и какие экономические интересы стояли за решениями Белого дома.

На мой взгляд, Трамп до сих пор не осознает, насколько опасной для него стала политика в отношении Украины. Путин уже ощущает последствия войны для собственного политического будущего, а американский президент продолжает двигаться в том же направлении.

Его заявления в отношении Зеленского и Украины я считаю откровенно ложными. Он пытается переложить ответственность за собственные экономические и политические проблемы на других, но это не устраняет причин падения доверия к нему.

Трамп, пытаясь договориться с Путиным, все глубже погружается в политический кризис. И проблема в том, что он втягивает в него Соединенные Штаты.

В то же время позиция Европы дает Украине важную опору. Европейские партнеры уже заявляли о готовности поддерживать Украину даже в случае прекращения американской помощи.

Они понимают, что война затрагивает безопасность всего континента. И если Трамп откажется от поддержки Украины, Европе придется брать на себя еще большую ответственность.

Поэтому я не считаю, что Путин и Трамп смогут легко реализовать свои замыслы. Европа уже продемонстрировала готовность отстаивать собственные интересы, а возможности американского президента могут существенно измениться после выборов.

Мне очень жаль, что Трамп, втягивая себя в пропасть, тянет туда и Соединенные Штаты. Последствия его решений могут оказаться гораздо более масштабными, чем просто неудачная попытка договориться с Путиным.

Бессмертный о переговорах Виткоффа с Путиным: смотрите видео