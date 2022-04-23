Переговоры, военная деблокада или посредник – Подоляк о путях освобождения людей из Мариуполя

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что существует несколько путей освобождения мирных жителей и защитников Мариуполя. В частности, это можно сделать военным путем или посредством страны-посредницы.

Об этом Подоляк рассказал в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал. По его словам, Мариуполь является фантастическим символом Украины. Этот город доказал, что Украина – это другое государство, чем представляли в России.

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Есть несколько путей освобождения людей из Мариуполя

Подоляк отметил, что президент Владимир Зеленский глубоко погружен в ситуацию, которая сложилась из-за блокады Мариуполя. Глава государства четко понимает все риски, как это есть в любом плане освобождения людей.

Безусловно, мы используем все пути, которые только можно. Мы ведем переговоры. И даже, как было предложено, переговорная группа может частично туда выехать. Было бы желательно, чтобы тоже кто-нибудь приехал из переговорной группы с российской стороны. Мы бы провели там определенный раунд и забрали своих людей,

– заметил советник главы ОП.

Он добавил, что людей из Мариуполя также можно освободить, открыв гуманитарные коридоры или через страну-посредницу.

"Например, Турция неоднократно говорила о том, что готова забрать людей морским путем", – заметил Подоляк.

Четвертым способом освобождения является военная деблокада в любое время, когда ВСУ наработает реалистичный план.

"То есть для нас принципиально забрать всех этих людей, которые находятся в Мариуполе, потому что это сверхчеловеческие условия. Они все – герои, безусловно", – добавил советник главы ОП,

Он отметил, что украинское правительство ежеминутно занимается тем, чтобы найти вариант решения освобождения защитников и мирных жителей Мариуполя. Президент занимается этим лично.

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С Россией тяжело договариваться

Подоляк отметил, что Россия уже практически отказалась от того, чтобы выполнять какие-либо международные декларации или соблюдать правила и обычаи ведения войны.

"Безусловно, это очень тяжелая ситуация, когда они плюнули даже на свою репутацию. Они уже максимально одиозны после событий, которые имели место в Киевской области. И потому, безусловно, с ними очень трудно говорить о каких-то таких человеческих правилах ", – добавил советник председателя ОП.

По его мнению, России необходимо отдать людей, которые находятся в Мариуполе, чтобы она хоть немного была ближе к человеческой цивилизации.

"Это был бы хоть какой-то шаг для того, чтобы мир понял, что Россия – это не пропащая до конца страна. Но я считаю, что это очень сложно, потому что вы видите какой туман. Наверное, они употребляют что-то очень мощное. Поэтому что, как они думают, как работает их пропаганда, как они официально какие-то заявления делают постоянно – это просто ужасно», – заметил Подоляк.

Он подчеркнул, что Украина – это цивилизованное государство, а президент постоянно хочет сохранить жизнь как можно большего количества людей, особенно тех, кто сегодня находится в Мариуполе.

"И потому любые пути будем использовать до последнего для того, чтобы забрать ребят (защитников – 24 канал)", – добавил советник главы ОП.

Он подытожил, что готов лично вместе с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией приехать в Мариуполь, если это потребуется для того, чтобы забрать защитников и мирных жителей на украинскую территорию.

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