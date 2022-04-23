Про це Подоляк розповів в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал. За його словами Маріуполь є фантастичним символом України. Це місто довело, що Україна – це інша держава, ніж уявляли в Росії.

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Є кілька шляхів звільнення людей з Маріуполя

Подоляк зазначив, що президент Володимир Зеленський глибоко занурений у ситуацію, яка склалася через блокаду Маріуполя. Глава держави чітко розуміє всі ризики, як і є в будь-якому плані звільнення людей.

Безумовно, ми використовуємо всі шляхи, які тільки можна. Ми ведемо переговори. І навіть, як було запропоновано, переговорна група може туди частково виїхати. Було б бажано, щоб теж хтось приїхав з переговорної групи з російського боку. Ми б провели там певний раунд і забрали своїх людей,

– зауважив радник голови ОП.

Він додав, що людей з Маріуполя також можна звільнити, відкривши гуманітарні коридори чи через країну-посередницю.

"Наприклад, Туреччина неодноразово говорила про те, що готова забрати людей морським шляхом", – зауважив Подоляк.

Четвертим способом звільнення є військова деблокада в будь-який час, коли ЗСУ напрацює план, який буде реалістичним.

"Тобто для нас принципово забрати всіх цих людей, які перебувають в Маріуполі, бо це надлюдські умови. Вони всі – герої, безумовно", – додав радник голови ОП,

Він зазначив, що український уряд кожну хвилину займається тим, щоб знайти варіант рішення звільнення захисників та мирних жителів Маріуполя. Президент опікується цим особисто.

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З Росією важко домовлятися

Подоляк зауважив, що Росія вже практично відмовилася від того, щоб виконувати будь-які міжнародні декларації чи дотримуватися правил та звичаїв ведення війни.

"Безумовно, це дуже важка ситуація, коли вони плюнули навіть на свою репутацію. Вони вже максимально одіозні після подій, які мали місце в Київській області. І тому, безперечно, з ними дуже важко говорити про якісь такі людські правила", – додав радник голови ОП.

На його думку, Росії необхідно віддати людей, які перебувають у Маріуполі, щоб вона хоч трошки була ближчою до людської цивілізації.

"Це був би хоч якийсь крок для того, щоб світ зрозумів, що Росія – це не пропаща до кінця країна. Але я вважаю, що це дуже складно, тому що ви бачите, який туман. Напевно, вони вживають щось дуже потужне. Тому що як вони думають, як працює їхня пропаганда, як вони офіційно якісь заяви роблять постійно – це просто жахливо", – зауважив Подоляк.

Він наголосив, що Україна – це цивілізована держава, а президент постійно хоче зберегти життя якомога більшої кількості людей, особливо тих, які сьогодні перебувають у Маріуполі.

"І тому будь-які шляхи будемо використовувати до останнього для того, щоб забрати хлопців (захисників – 24 канал)", – додав радник голови ОП.

Він підсумував, що готовий особисто разом з главою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією приїхати у Маріуполь, якщо це буде потрібно для того, щоб забрати захисників та мирних жителів на українську територію.

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