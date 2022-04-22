Про це радник очільника Офісу Президента повідомив 22 квітня в ефірі телемарафону, пише 24 канал. Він вказав, що вже підіймав це питання з главою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією.

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Ми особисто готові туди (у Маріуполь – 24 канал) відправитися, якщо це буде потрібно для того, аби забезпечити можливість виїхати всім їм (захисникам і жителям міста) на українську територію,

– сказав Михайло Подоляк.

Посадовець розповів, що Україна постійно пропонує різні шляхи звільнення людей з Маріуполя по всіх каналах комунікації, зокрема й помічнику Путіна Мединському, але поки ніякої відповіді немає.

"Поки ми в Києві, якби відповіді були позитивні, то ми б вже були на шляху до Маріуполя", – додав він.

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