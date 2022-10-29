Путин прекратил добиваться переговоров с Западом: политтехнолог назвал причину

На этом этапе войны российский диктатор Путин решил перестать добиваться переговоров с Западом. Однако это не значит, что он не станет это делать уже через несколько месяцев.

Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его мнению, выступление Путина на Валдайском форуме было демонстрацией определенного отчаяния, ведь он не смог достичь переговоров с Западом.

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Шейтельман считает, что Путин также не поедет на саммит G20. Хотя раньше российский диктатор говорил, что "подумает", совершить ли туда визит.

Сейчас видим легкий перелом

Вероятно, Путин рассчитывал на какие-то переговоры со странами Запада на саммите G20. Однако там резко ответили, что никаких контактов не будет.

Сейчас есть лёгкий перелом. Мы видим, что на этом этапе он отказывается от переговоров с Западом. Ему отказала Турция, ему отказал Джо Байден. Россияне думали, что хоть 5 минут ему выделит,

– отметил Шейтельман.

На фоне этого министр обороны России Сергей Шойгу стал говорить, что на фронте уже 80 тысяч мобилизованных. Так, оккупанты подают сигналы, что будут продолжать воевать.

Впрочем, это не значит, что Путин снова не начнет требовать переговоров. Он уже несколько раз просил переговоры – в марте, в июне, пока не захватил Северодонецк, и 3 месяца назад.

Он решил, что в этом моменте не получилось. Попытается 2 – 3 месяца повоевать и добиться лучшей позиции, чтобы снова требовать переговоров,

– считает Шейтельман.

Путин прекратил добиваться переговоров с Западом, – Шейтельман: смотрите видео

Буданов предположил, когда ВСУ освободят Херсон

Вооруженные Силы Украины продолжают контрнаступление в Херсонской области. Сейчас там находятся наиболее боеспособные подразделения оккупантов – воздушно-десантные войска, морская пехота и силы специального назначения, составляющие скелет группировки. Туда бросают мобилизованных.

В настоящее время ВСУ пытаются оцепить город и изолировать российские войска. По мнению Буданова, операция по освобождению Херсона продлится, скорее всего, до конца ноября. Вооруженные Силы пытаются максимально смягчить ситуацию, но без боя освободить город не получится.