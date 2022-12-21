Переговоры Зеленского и Байдена в Белом доме стартовали: первые заявления лидеров государств

В Вашингтоне 21 декабря начались переговоры президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена. После двусторонней встречи политики дадут пресс-конференцию.

Прежде Зеленский сказал, что для него "большая честь" быть в Белом доме. Он констатировал, что поддержка США позволила Украине оградиться от российского нападения.

Кстати Зеленский прибыл в Белый дом: его встретил Джо Байден – фото и видео с места

Украинский лидер передал Байдену боевой крест от одного из украинских военных, служащих на передовой. Глава Белого дома ответил, что очень ценит это, хотя это незаслуженно для него.

Россия использует зиму как оружие, – Байден

Байден признался Зеленскому, что украинский народ "вдохновляет мир". Он подчеркнул, что Путин пытается "использовать зиму как оружие". Следовательно, президент США пообещал и в дальнейшем поддерживать украинцев.

Мы собираемся продолжать укреплять способность Украины защищаться, в частности, противовоздушную оборону. Вот почему мы намерены предоставить Украине батарею ЗРК Patriot, а также обеспечить подготовку украинских военных, чтобы те научились правильно ею пользоваться.

– подчеркнул политик.

Он добавил, что для США тоже честь поддерживать Украину в этой жестокой войне. Он напомнил, что уже 300 дней идет вторжение России. Политик заверил, что вместе с партнерами США будут заставлять Кремль платить цену за войну и поддерживать стремление Украины к справедливому миру.

Визит Зеленского в США

Визит Зеленского в Вашингтон стал первой его поездкой за границу с начала полномасштабного вторжения. После встречи с Байденом, украинский лидер выступит перед Конгрессом США.

На фоне визита США одобрили военную помощь Украине в 1,8 миллиарда долларов. Туда войдет 1 батарея ЗРК Patriot, то есть 4 пусковые установки и все необходимое оборудование для них.

После встречи президенты не отвечали на вопросы печати. Они пошли на закрытую часть двусторонних переговоров, а затем выйдут на пресс-конференцию.