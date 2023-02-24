В ходе разговора Зеленский и Эрдоган выразили заинтересованность в продолжении Черноморской зерновой инициативы.

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Президент Турции позвонил Зеленскому

Зеленский рассказал, что во время разговора он поблагодарил Эрдогана за поддержку в этот символический для Украины день.

Ценим помощь турецкого народа, которую мы испытывали все это время. А также то, что Турция поддержала резолюцию ООН по устойчивому миру в Украине и формулу мира,

– заявил президент.

По информации Офиса Президента, Эрдоган поблагодарил за оказанную Украиной помощь в преодолении последствий разрушительных землетрясений. Зеленский еще раз выразил соболезнования президенту и всему турецкому народу в связи с трагедией.

"Народ Украины стоит бок о бок с турецким в этой беде. Мы и дальше готовы оказывать всю возможную помощь Турции и ее народу", – подчеркнул глава государства.

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Эрдоган побеседовал с Путиным

По информации АА, Эрдоган в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину позвонил и Путину. Они обсуждали землетрясения в Турции и развитие событий вокруг российско-украинской войны

Согласно заявлению, сделанному Управлением коммуникаций президента Турции, Эрдоган поблагодарил кремлевского диктатора за солидарность, которую он продемонстрировал в связи с землетрясением.

Турецкий лидер заявил, что справедливый мир должен быть установлен без дальнейших жертв и разрушений в российско-украинской войне. Он выразил искреннее желание, чтобы договоренности, достигнутые в Стамбуле, были возобновлены. Мол, Турция готова внести любой вклад для этого.

По информации российских СМИ, Путин и Эрдоган также обсуждали практические аспекты последующих поставок российских энергоносителей и строительства АЭС "Аккую". В контексте войны в Украине президенты России и Турции уделили внимание:

реализации стамбульских договоренностей,

экспорта российской сельхозпродукции,

необходимости устранения препятствий для поставок сельхозпродукции и удобрений из России в страны, которые в этом нуждаются.

Кроме того, они "договорились о продолжении личных контактов".

Обратите внимание! Президент Украины рассказал, что еще перед вторжением просил Эрдогана и других лидеров посадить Владимира Путина за стол переговоров. По словам главы государства, президент Турции и другие мировые лидеры не смогли тогда этого сделать.