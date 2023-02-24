В ходе разговора Зеленский и Эрдоган выразили заинтересованность в продолжении Черноморской зерновой инициативы.
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Президент Турции позвонил Зеленскому
Зеленский рассказал, что во время разговора он поблагодарил Эрдогана за поддержку в этот символический для Украины день.
Ценим помощь турецкого народа, которую мы испытывали все это время. А также то, что Турция поддержала резолюцию ООН по устойчивому миру в Украине и формулу мира,
– заявил президент.
По информации Офиса Президента, Эрдоган поблагодарил за оказанную Украиной помощь в преодолении последствий разрушительных землетрясений. Зеленский еще раз выразил соболезнования президенту и всему турецкому народу в связи с трагедией.
"Народ Украины стоит бок о бок с турецким в этой беде. Мы и дальше готовы оказывать всю возможную помощь Турции и ее народу", – подчеркнул глава государства.
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Эрдоган побеседовал с Путиным
По информации АА, Эрдоган в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину позвонил и Путину. Они обсуждали землетрясения в Турции и развитие событий вокруг российско-украинской войны
Согласно заявлению, сделанному Управлением коммуникаций президента Турции, Эрдоган поблагодарил кремлевского диктатора за солидарность, которую он продемонстрировал в связи с землетрясением.
Турецкий лидер заявил, что справедливый мир должен быть установлен без дальнейших жертв и разрушений в российско-украинской войне. Он выразил искреннее желание, чтобы договоренности, достигнутые в Стамбуле, были возобновлены. Мол, Турция готова внести любой вклад для этого.
По информации российских СМИ, Путин и Эрдоган также обсуждали практические аспекты последующих поставок российских энергоносителей и строительства АЭС "Аккую". В контексте войны в Украине президенты России и Турции уделили внимание:
- реализации стамбульских договоренностей,
- экспорта российской сельхозпродукции,
- необходимости устранения препятствий для поставок сельхозпродукции и удобрений из России в страны, которые в этом нуждаются.
Кроме того, они "договорились о продолжении личных контактов".