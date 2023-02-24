Під час розмови Зеленський та Ердоган висловили зацікавленість у продовженні Чорноморської зернової ініціативи.

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Президент Туреччини зателефонував Зеленському

Зеленський розповів, що під час розмови він подякував Ердогану за підтримку в цей символічний для України день.

Цінуємо допомогу турецького народу, яку ми відчували весь цей час. А також те, що Туреччина підтримала резолюцію ООН щодо сталого миру в Україні та формулу миру,

– заявив президент.

За інформацією Офісу Президента, Ердоган подякував за надану Україною допомогу в подоланні наслідків руйнівних землетрусів. Зеленський ще раз висловив співчуття президенту та всьому турецькому народові у зв'язку з трагедією.

"Народ України стоїть пліч-о-пліч із турецьким у цю лиху годину. Ми й надалі готові надавати всю можливу допомогу Туреччині та її народу", – наголосив глава держави.

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Ердоган поговорив з Путіним

За інформацією АА, Ердоган у роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну зателефонував і Путіну. Вони обговорювали землетруси в Туреччині та розвиток подій навколо російсько-української війни

Згідно із заявою, зробленою Управлінням комунікацій президента Туреччини, Ердоган подякував кремлівському диктатору за солідарність, яку він продемонстрував у зв'язку із землетрусом.

Турецький лідер заявив, що справедливий мир має бути встановлений без подальших людських жертв і руйнувань у російсько-українській війні. Він висловив щире бажання, щоб домовленості, досягнуті в Стамбулі, були відновлені. Мовляв, Туреччина готова зробити будь-який внесок задля цього.

За інформацією російських ЗМІ, Путін та Ердоган також обговорювали практичні аспекти наступних поставок російських енергоносіїв і будівництва АЕС "Аккую". У контексті війни в Україні президенти Росії та Туреччини приділили увагу:

реалізації стамбульських домовленостей,

експорту російської сільгосппродукції,

необхідності усунення перешкод для поставок сільгосппродукції та добрив з Росії до країн, які цього потребують.

Окрім цього, вони "домовилися про продовження особистих контактів".

Зверніть увагу! Президент України розповів, що ще перед вторгненням просив Ердогана та інших лідерів посадити Владіміра Путіна за стіл переговорів. За словами глави держави, президент Туреччини та інші світові лідери не змогли тоді цього зробити.