Украина и Россия обсудили идею демилитаризованной зоны на Донбассе, – NYT

Во время переговоров в Женеве Украина и Россия обсудили новый способ вывода войск с Донбасса. Речь идет об идее создания демилитаризованной зоны в регионе.

Однако это предполагает, что зону не будет контролировать ни одна из сторон. Об этом сообщили в The New York Times.

Что предусматривает демилитаризованная зона?

Информированные источники СМИ сообщили, что стороны во время встречи пытались найти решение по контролю над Донбассом. Этот вопрос остается одним из главных препятствий на пути к мирному соглашению.

Украина отказалась от вывода войск в одностороннем порядке, поскольку это может угрожать новой агрессией со стороны России. Киев также настаивает на гарантиях безопасности.

По словам источников издания, поэтому обсуждалась идея создания демилитаризованной зоны в Донецкой области, которую не будет контролировать ни одна из сторон.

Это возрождает предложение, которое было включено в предыдущие мирные планы, в частности в 28-пунктный план, предложенного администрацией Трампа в ноябре,

– говорится в материале.

Чтобы сделать идею легче для принятия, стороны также говорили о возможности создания зоны свободной торговли в пределах демилитаризованной территории.

Впрочем, по мнению издания, инвестиционные возможности региона пока ограничены.

Большинство промышленных предприятий в этом районе находятся в руинах, работает только одна угольная шахта. Риск того, что конфликт снова развернется, будет существовать годами,

– утверждают журналисты.

Последние новости о результатах переговоров