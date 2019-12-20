Переговоры об обмене пленными перенесли

Видеоконференцию Трехсторонней контактной группы для переговоров об обмене удерживаемыми лицами перенесли на 23 декабря. До изменения даты эти переговоры должны были состояться 20 декабря.

"В продолжение работы по освобождению лиц, удерживаемых в ОРДЛО, видеоконференцию Трехсторонней контактной группы назначена на понедельник, 23 декабря 2019 года", – сообщила в фейсбуке пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Леонида Кучмы – Дарья Олифер.

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Что известно о подготовке к обмену удерживаемыми лицами

Члены "нормандской четверки" на встрече 9 декабря в Париже договорились до конца 2019 года провести обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех".

Однако 19 декабря на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске украинская и российская стороны не смогли согласовать обмен пленными.

Переговоры проходили трудно, представители России не шли на уступки. Они требовали, чтобы Украина договаривалась с представителями оккупированных территорий. Зато последние обвинили Украину в том, что она якобы не согласовывает механизм юридической очистки на обмениваемых лиц, то есть снятие с них судимости. Нет также ясности относительно количества лиц для обмена и не согласованы списки.



Количество украинских пленных / Инфографика 24 канала