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      Переговоры об обмене пленными перенесли

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      Переговоры ТКГ об обмене пленными перенесли на 23 декабря / slovech.co

      Видеоконференцию Трехсторонней контактной группы для переговоров об обмене удерживаемыми лицами перенесли на 23 декабря. До изменения даты эти переговоры должны были состояться 20 декабря.

      "В продолжение работы по освобождению лиц, удерживаемых в ОРДЛО, видеоконференцию Трехсторонней контактной группы назначена на понедельник, 23 декабря 2019 года", – сообщила в фейсбуке пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Леонида Кучмы – Дарья Олифер.

      Читайте также: Обмен удерживаемыми лицами: часть отказывается возвращаться в ОРДЛО

      Что известно о подготовке к обмену удерживаемыми лицами

      Члены "нормандской четверки" на встрече 9 декабря в Париже договорились до конца 2019 года провести обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех".

      Однако 19 декабря на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске украинская и российская стороны не смогли согласовать обмен пленными.

      Переговоры проходили трудно, представители России не шли на уступки. Они требовали, чтобы Украина договаривалась с представителями оккупированных территорий. Зато последние обвинили Украину в том, что она якобы не согласовывает механизм юридической очистки на обмениваемых лиц, то есть снятие с них судимости. Нет также ясности относительно количества лиц для обмена и не согласованы списки.

      кількість українських полонених Донбас Крим Росія обмін полоненими
      Количество украинских пленных / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Заложники Украинцы в плену РФ Пророссийские боевики Минск Минские договоренности Обмен пленными Война на Донбассе
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