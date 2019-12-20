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      Переговори про обмін полоненими перенесли

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      Переговори ТКГ про обмін полоненими перенесли на 23 грудня / slovech.co

      Відеоконференцію Тристоронньої контактної групи для переговорів про обмін утримуваними особами перенесли на 23 грудня. До зміни дати ці переговори мали відбутися 20 грудня.

      "На продовження роботи зі звільнення осіб, які утримуються в ОРДЛО, відеоконференцію Тристоронньої контактної групи призначено на понеділок, 23 грудня 2019 року", – повідомила у фейсбуці речниця представника України в ТКГ, другого президента Леоніда Кучми – Дарка Оліфер.

      Читайте також: Обмін утримуваними особами: частина відмовляється повертатися в ОРДЛО

       

       

      Що відомо про підготовку до обміну утримуваними особами

      Члени "нормандської четвірки" на зустрічі 9 грудня в Парижі домовились до кінця 2019 року провести обмін утримуваними особами у форматі "всіх на всіх".

      Однак 19 грудня на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську українська та російська сторони не змогли узгодити обмін полоненими.

      Переговори проходили важко, представники Росії не йшли на поступки. Вони вимагали, щоб Україна домовлялася з представниками окупованих територій. Натомість останні звинуватили Україну в тому, що вона начебто не погоджує механізм юридичної очистки на обмінюваних осіб, тобто зняття з них судимості. Немає також ясності щодо кількості осіб для обміну та не узгоджено списки.

      кількість українських полонених Донбас Крим Росія обмін полоненими
      Кількість українських полонених / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Обмін полоненими Мінські домовленості Мінськ Проросійські бойовики Українці в полоні РФ Заручники Війна на Донбасі
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