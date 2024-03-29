Украина перейдет на летнее время: во сколько и куда переводить стрелки

В конце марта украинцев снова ожидают временные изменения. Так, по ежегодной традиции Украина переходит на летнее время.

Сезонная смена времени воспринимается людьми по-разному. Одни ищут в этом преимущества, а другие остаются противниками перевода часов. О том, во сколько и куда будем переводить стрелки часов, читайте в материале 24 Канала.

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Украина переходит на летнее время

Согласно ежегодной традиции, стрелки часов переводят на летнее время в последнее воскресенье марта.

В 2024 году это будет в ночь с 30 на 31 марта. Так, сам переход происходит на час вперед в 3:00 по киевскому времени.

Стоит заметить, что всегда часы переводят в выходной день. Так, люди смогут хотя бы один день адаптироваться к новым часовым изменениям. Учитывая то, что в три ночи 31 марта часы перескочат на один час вперед, то сутки 31 числа будут на час короче.

В эпоху цифровых технологий электронные девайсы такие как компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны упрощают процесс приспособления к изменениям, ведь они перейдут на новое время автоматически. Однако, обратите внимание, что кнопочные телефоны и механические часы все же нужно будет перевести вручную.

Чтобы вы не забыли о переводе часов, можно установить на своем телефоне напоминание, особенно, если у вас запланировано какое-то важное событие или встреча на 31 марта. К слову, транспортные средства начнут 31 марта курсировать уже по летнему времени – с самого утра.

С какой целью переводят часы

Переход на летнее время делают, чтобы адаптировать рабочие часы под световой день. Также такой перевод позволяет уменьшить потребление электроэнергии утром и вечером.

В Украине стрелки часов переводят дважды в год: в конце марта на час вперед – на летнее время, а также в конце октября на час назад – на зимнее время.