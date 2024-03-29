Сезонна зміна часу сприймається людьми по-різному. Одні шукають в цьому переваги, а інші залишаються противниками переведення годинників. Про те, о котрій годині та куди будемо переводити стрілки годинника, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Україна переходить на літній час

Відповідно до щорічної традиції, стрілки годинників переводять на літній час в останню неділю березня.

У 2024 році це буде в ніч з 30 на 31 березня. Так, сам перехід відбувається на годину вперед о 3:00 за київським часом.

Варто зауважити, що завжди годинники переводять у вихідний день. Так, люди зможуть хоча б один день адаптуватися до нових часових змін. З огляду на те, що о третій ночі 31 березня годинники перескочать на одну годину вперед, то доба 31 числа буде на годину коротшою.

В епоху цифрових технологій електронні девайси такі як комп'ютери, ноутбуки, планшети, смартфони спрощують процес пристосування до змін, адже вони перейдуть на новий час автоматично. Однак, зверніть увагу, що кнопкові телефони та механічні годинники все ж потрібно буде перевести вручну.

Аби ви не забули про переведення годинників, можна встановити на своєму телефоні нагадування, особливо, якщо у вас запланована якась важлива подія чи зустріч на 31 березня. До слова, транспортні засоби почнуть 31 березня курсувати вже за літнім часом – від самого ранку.

З якою метою переводять годинники

Перехід на літній час роблять, аби адаптувати робочі години під світловий день. Також таке переведення дозволяє зменшити споживання електроенергії вранці та ввечері.

В Україні стрілки годинників переводять двічі на рік: у кінці березня на годину вперед – на літній час, а також у кінці жовтня на годину назад – на зимовий час.