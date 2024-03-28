Про це в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу зазначив радник голови ОПУ Михайло Подоляк. За його словами, постачання Україні далекобійної зброї – це передусім про політичне рішення, лідерство і репутацію.

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"Дуже подобається, коли репутація в тебе створена відповідно художніми кінокартинами, де ти всіх перемагаєш. Але в реальному житті просто говориш, що ні, ми не хочемо перемагати Росію, навіть коли є можливість це зробити. Тому що не хочемо, тому що це страшно і може призвести до зростання на 26 центів цін за барель нафти", – відзначив Подоляк.

Позиція партнерів

За словами посадовця, частково Україні надають ракети "сміливі країни, які розуміють наслідки, якщо російська демократія залишиться у мілітарному" стані. Мовиться про Велику Британію, зокрема, французьких та італійських партнерів. Інші країни мають свою позицію.

"Вона трошки дивна, але давайте відповідно: це ж світ і він не ідеальний. І в ньому ви маєте просто продовжувати проводити правильні комунікації, тобто правильно розставляти акценти", – сказав він.

Правильні акценти – це:

Росія не перебудується і не зможе існувати без війн, таким чином доводячи своє "домінування";

закінчити війну можна тільки, якщо Росія програє і вся компанія Путіна зникне. Це можна зробити лише військовим шляхом;

щоб воювати проти кількісних показників Росії, треба мати паритет, зокрема, у зброї. Нищити ворожу логістику, інфраструктуру і забезпечення армії;

це може бути страшно, але іншого рішення немає.

Тому не можна забороняти Україні, яка хоче пришвидшити фіналізацію війни, нищити те, що дозволяє Росії вести свою агресивну війну, підкреслив Подоляк. Для цього наші оборонці використовуватимуть усі можливі інструменти.

"Після двох років війни і атак усіма видами російських ракет, чи точно ми маємо поводити себе трошки інакше, ніж сьогодні? Ми маємо дозволити Росії дозаправити Ту-22 паливом із Саратівського НПЗ, бо він "мало" наших людей убив? Це повна нісенітниця. Ніхто не може говорити Україні про те, що ви маєте чи не маєте право щось робити в цій війні, бо це буде якимось дивним нелогічним чином впливати на ціноутворення на нафтовому ринку", – додав він.

Нагадаємо, днями речник Держдепу США Метью Міллер коментував удари по російських НПЗ. Він сказав, що його країна "не заохочує і не підтримує завдання ударів Україною за межами її території".

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