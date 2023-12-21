В частности, министр финансов отметил, что нужно сократить потребление в несколько раз. В эксклюзивном интервью 24 Каналу советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что считает такой подход Марченко правильным.

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Что имел в виду министр финансов

Сергей Марченко четко заявил, что нужно снизить лакшери-сектор, тратящий средства на новые авто, гаджеты и другие предметы роскоши, в то время, когда нужно доинвестировать в общие нужды Вооруженных Сил Украины.

Просто это выглядит немного странно. Люди, имеющие небольшие доходы, вкладываются в Вооруженные Силы, потому что хотят оградиться от потенциальной оккупации России. В то же время люди, имеющие большие доходы, ведут себя как войны в стране нет,

– объяснил Михаил Подоляк.

С одной стороны, это информационно деморализует, ведь об этом говорят, с другой – это средства, которые можно тратить более рационально, когда есть вопросы жизни и смерти.

"Министр финансов прав. Пан Марченко говорит не для хейта. Он говорит как министр финансов страны, которая уже два года в войне и постоянно участвует в переговорах, чтобы получить дофинансирование тех дефицитов, которые есть в бюджете. По моему мнению, это совершенно правильная модель и формат поведения во время войны", – заметил Подоляк.

Поэтому если украинцы несколько иначе будут балансировать внутренние расходы, тогда в Украине будет более сбалансированный бюджет. Так, появится возможность производить большие социальные выплаты, выплаты для Вооруженных Сил и т.д.

Следует понимать, что министр финансов постоянно ищет возможность дофинансировать дефицит украинского бюджета. Однако сейчас говорится о внутреннем резерве, за счет которого можно дофинансировать некоторые программы.

Мобилизация нуждается в немало средств: что известно