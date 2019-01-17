Переход церквей к другим приходам: архиерей ПЦУ прокомментировал изменения к закону

Изменения к закону "О свободе совести и религиозных организациях", которые одобрила Верховная Рада 17 января, являются демократическими для приходов и церковных общин.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал архиерей Православной церкви Украины Александр Драбинко.

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"Правила достаточно четко прописаны. Конечно, нет ничего в чем нельзя было бы найти недостатков. Недостатки пусть ищут юристы и канонисты, ведь я не хорошо понимаю юридическое право", – объяснил архиерей.



Новый порядок перехода к ПЦУ

Он сказал, если говорить церковным языком, что закон является соборным, поскольку дает возможность приходу определиться в своем выборе и выражать свое мнение независимо от религиозного центра.

Приход может собраться и третью голосов ответить на вопросы, которые стоят перед ним: оставаться ему в Русской православной церкви или присоединиться к объединительному процессу, который был инициирован Объединяющим собором 15 декабря 2018 года,

– добавил Александр Драбинко.

Какие механизмы перехода религиозных общин к другим приходам прописаны в законе?

Религиозная община по своему усмотрению принимает новых и исключает действующих членов общины в порядке, установленном ее уставом (положением). Решение об изменении подчиненности и внесении соответствующих изменений или дополнений в устав принимают на общем собрании религиозной общины. Если религиозная организация решает изменить подчиненность, она должна сообщить об этом в центральный орган исполнительной власти, реализующеиму государственную политику в сфере религии.

Напомним, после того, как в Украине создали Православную церковь Украины и получили Томос, по всей территории государства религиозные общины начали активно переходить под юрисдикцию ПЦУ. Так, на сегодня к ПЦУ перешли 68 приходов УПЦ Московского патриархата. Поэтому пока ПЦУ имеет около семь тысяч приходов.



В сети размещена онлайн-карта, на которой обозначены общины, перешедшие под юрисдикцию Православной церкви Украины.