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      Перехід церков до інших парафій: архієрей ПЦУ прокоментував зміни до закону

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      Зміни до закону "Про свободу совісті та релігійних організацій", які схвалила Верховна Рада 17 січня, є демократичними для парафій та церковних общин.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів архієрей Православної церкви України Олександр Драбинко.

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      "Правила достатньо чітко прописані. Звичайно, що немає нічого в чому не можна було б знайти недоліків. Недоліки нехай шукають юристи та каноністи, адже я не добре розумію юридичне право", – пояснив архієрей.

      Новий порядок переходу до іншої церкви
      Новий порядок переходу до ПЦУ

      Він сказав, якщо говорити церковною мовою, то закон є соборним, оскільки дає можливість парафії визначитися у своєму виборі і висловлювати свою думку незалежно від релігійного центру.

      Парафія може зібратися і третиною голосів відповісти на запитання, які стоять перед нею: залишатися їй в Російській православній церкві чи долучитися до об'єднавчого процесу, який був ініційований Об'єднавчим собор 15 грудня 2018 року,
      – додав Олександр Драбинко.

      Які механізми переходу релігійних громад до інших парафій прописані в законі?Релігійна громада на власний розсуд приймає нових та виключає чинних членів громади у порядку, встановленому її статутом (положенням). Рішення про зміну підлеглості та внесення відповідних змін або доповнень до статуту ухвалюють на загальних зборах релігійної громади. Якщо релігійна організація вирішує змінити підлеглість, вона повинна повідомити про це до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії.

      Нагадаємо, після того, як в Україні створили Православну церкву України та отримали Томос, по всій території держави релігійні громади почали активно переходити під юрисдикцію ПЦУ. Так, на сьогодні до ПЦУ перейшли 68 парафій УПЦ Московського патріархату. Тож наразі ПЦУ має близько сім тисяч парафій.

      У мережі розміщена онлайн-карта, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України.

      Теги: Законодавство Новини України Релігія Томос Православна церква України УПЦ МП УПЦ КП
      Джерело: 24 Канал
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