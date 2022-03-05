Переходите в наступление, – Зеленский обратился к украинцам во временно оккупированных городах

Президент Владимир Зеленский призвал жителей временно захваченных оккупантами городов переходить в наступление. Вместе мы сможем прогнать врага из нашей земли.

В своем видеообращении 5 марта президент Украины отметил смелость украинцев, города и села которых временно под контролем оккупантов. Он также призвал их продолжать сопротивляться захватчикам, сообщает 24 канал.

Тема Невозможно победить людей, которые без оружия останавливают военную технику, – Зеленский про украинцев

"Надо идти на улицу! Надо бороться! Каждый раз, когда есть возможность. Как в Херсоне. Как в Бердянске. Как в Мелитополе. Как в Конотопе. Надо выходить и гнать зло из наших городов. Чтобы не сделали новые "днр" и "лнр", в которых нормальная жизнь просто невозможна. Только рабство. Только на коленях", – подчеркнул Зеленский.

Президент также подчеркнул, что оккупация украинских городов – временная.

Вечернее обращение Зеленского 5 марта: смотрите видео

Отметим, что не только военные, но и гражданские гонят врага со своей земли. В Херсоне, например, местные жители сумели оттеснить оккупантов. Не молчат и жители Мелитополя, выходя на митинг с сине-желтыми флагами против вражеской колонны. Четкую украинскую позицию демонстрируют и жители временно захваченного Бердянска и других городов.

С таким тылом мы точно сможем прогнать захватчиков как можно скорее. Всё будет Украина!

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