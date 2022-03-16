Переходите на сторону правды, – белорусские добровольцы обратились к военным своего государства

Белорусские добровольцы призвали военных своей страны переходить на сторону Украины. В противном случае их ждет бесславие и смерть.

С обращением выступила отдельная группа белорусских добровольцев "Черный кот", которая является частью Батальона имени Кастуся Калиновского.

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Просят военных переходить на сторону правды

Добровольцы предлагают подразделениям переходить на сторону правды и присоединяться к рядам батальона Калиновского. Подчеркнули, что каждого, кто это сделает, примут в состав освободительного движения белорусской нации как брата.

Тех, кто изменил военную присягу Беларуси и белорусскому народу, как и путинских холуев, ждет бесславие и смерть!

– подчеркнули в обращении.

Напомним, Беларусь стянула к границе своих военных. Есть риск, что армия Лукашенко присоединится к России в войне. Однако сам белорусский диктатор говорит, что делать этого, мол, не собирается.

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