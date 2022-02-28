Переходите на светлую сторону, – чеченец Осмаев обратился к российским оккупантам

Чеченец Адам Осмаев призвал российских оккупантов переходить на светлую сторону Украины, а не умирать за больные фантазии Путина.

Осмаев напомнил, что уже тысячи оккупантов, которые пришли на украинскую землю, мертвы. Еще тысячи погибнут впоследствии.

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Вам не надо быть среди них. Вы можете сдаться, перейти на сторону Украины, света, цивилизованного мира, оставить оружие и уйти домой,

– отметил Осмаев.

Он добавил, что российская армия скоро будет разбита, а экономика – уничтожена. Украинцы будут драться за свою землю до последнего.

Обращение к "кадыровцам"

Осмаев также обратился к так называемым "кадыровцам". Он подчеркнул, что у них должно быть чувство самосохранения. Уже сотни таких уничтожены, ведь Украину поддерживает весь мир, нам дают мощное оружие.

"Призываю всех родных этих людей забирать отсюда своих детей как можно скорее. Это немыслимо, чтобы чеченцы, которые несколько геноцидов получили от России, воевали за Россию."