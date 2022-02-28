Осмаєв нагадав, що вже тисячі окупантів, які прийшли на українську землю, мертві. Ще тисячі – загинуть згодом.

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Вам не треба бути серед них. Ви можете здатись, перейти на сторону України, світла, цивілізованого світу, залишити зброю і піти додому,

– наголосив Осмаєв.

Він додав, що російська армія скоро буде розбита, а економіка – знищена. Українці битимуться за свою землю до останнього.

Звернення до "кадирівців"

Осмаєв також звернувся до так званих "кадирівців". Він наголосив, що у них має бути відчуття самозбереження. Вже сотні таких знищені, адже Україну підтримує весь світ, нам дають потужну зброю.

"Закликаю всіх рідних цих людей забирати звідси свої дітей якомога швидше. Це немислимо, аби чеченці, які кілька геноцидів отримали від Росії, воювали за Росію."