Выход группы Гиркина из Славянска в направлении Донецка в июле 2014 года можно было предотвратить. Кроме того, освободить Краматорск и Славянск можно было еще в начале АТО.

Такое мнение выдвинула министр по делам ветеранов Юлия Лапутина. В 2014 году она участвовала в антитеррористической операции в составе группы "Альфа".

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Политическое решение руководства

По словам Юлии Лапутиной, все сотрудники и военные отмечали, что выход Гиркина можно было предотвратить. Они получали соответствующую информацию о перемещении колонны.

Нам действительно поступала информация, куда движется колонна, что она делает. Мы передавали сводки в центры принятия решений,

– рассказала Лапутина.

Группа боевиков под командованием Игоря Гиркина покинула захваченный ими Славянск в ночь на 5 июля 2014 года. Руководство АТО неоднократно заявляло, что предотвратить выход террористов из города и переход их в Донецк было невозможно. "Я думаю, это вопрос политического характера, принятый нашим руководством. Узнаем ли мы правду когда-нибудь, не знаю", – сказала Лапутина.

Напомним. Первые бои на Донбассе начались в Славянске в апреле 2014 года. Именно Игорь Гиркин командовал российскими войсками.

Главное об Игоре Гиркине

Главарь боевиков, руководитель движения "Новороссия", известен под позывным "Стрелок".

Причастен к захвату Верховного совета Крыма, руководитель российской диверсионной группировки в Симферополе, а затем в Славянске Донецкой области.

Один из организаторов деятельности пророссийских боевиков и так называемого "Народного ополчения Донбасса", в 2014 году – "министр обороны" так называемой "ДНР".

В августе 2014 года Гиркин уехал в Россию.

В 2019 году Нидерланды объявили его в международный розыск как причастного к сбитию малазийского Boeing MH-17.

Данные из Википедии

Краматорск и Славянск могли освободить в начале АТО

Славянск и Краматорск могли освободить на раннем этапе антитеррористической операции, добавляет Юлия Лапутина. Она в 2014 году в составе объединенной группы СБУ участвовала в защите краматорского аэродрома.

В Краматорском аэропорту сотрудники СБУ разработали план взятия в кольцо Славянска. Тогда у Гиркина не было более или менее значительного силового резерва. Со стороны Изюма стояли украинские военные, а на другой части этого аэродрома размещались силы специальных операций.

План был такой: довооружиться, доукомплектовать силы на краматорском аэродроме. Далее силой ударной группировки с позиций Краматорска и тех войск, которые стояли со стороны Изюма, окружить Славянск и отработать террористов по секторам,

– рассказала Лапутина.

Впрочем, этот план не одобрили, отметила министр. Отвечая на вопрос о причинах этого, Лапутина сказала, что "возможно, о плане даже не докладывали руководству на уровне министра обороны или выше".

По ее мнению, ранее была также возможность освободить захваченные здания в Луганске. "Когда 13 апреля власть объявила АТО и нас перебрасывали в Донецкую область, со мной как раз летели коллеги, которые несколько суток до этого провели в Луганске. Они сказали следующее: "Все было готово к штурму, но нам не дали команду... ты же понимаешь – мы бы все сделали", – отметила Лапутина.

Нейтрализация Аксенова и Константинова

Спецслужбы предлагали проведение точечных действий по нейтрализации действий организаторов захвата Верховного совета Крыма. Речь идет в частности об Аксенове и Константинове. Как предполагает Лапутина, если бы Россия увидела сопротивление в Крыму, не лезла бы дальше на Донбасс.

Думаю, что если бы Россия не почувствовала тогда эйфории в Крыму, она не пошла бы дальше. Однако людям, взявшим ответственность за страну в тот очень сложный период, не хватало силы воли и твердости,

– рассказала Лапутина.

Напомним. Коллаборантов Владимира Константинова и Сергея Аксенова еще в 2014 году обвинили в государственной измене. Их разыскивает МВД как скрывающихся от следствия. Путин, Константинов и Аксенов подписали соглашение о вступлении Крыма в состав Российской Федерации.