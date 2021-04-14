Виходу групи Гіркіна зі Слов'янська у напрямку Донецька в липні 2014 року можна було запобігти. Окрім того, звільнити Краматорськ і Слов'янськ можна було ще на початку АТО.

Таку думку висунула міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна. У 2014 році вона брала участь в антитерористичній операції у складі групи "Альфа".

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Політичне рішення керівництва

За словами Юлії Лапутіної, усі співробітники і військові зазначали, що виходу Гіркіна можна було запобігти. Вони отримували відповідну інформацію про переміщення колони.

Це дуже болюча історія для нас. Нам дійсно надходила інформація, куди рухається колона, що вона робить. Ми передавали зведення в центри ухвалення рішень,

– розповіла Лапутіна.

Група бойовиків під командуванням Ігоря Гіркіна покинула захоплений ними Слов'янськ у ніч на 5 липня 2014 року. Керівництво АТО неодноразово заявляло, що запобігти виходу терористів із міста і переходу їх до Донецька було неможливо. "Я думаю, це питання політичного характеру, ухвалене нашим керівництвом. Чи дізнаємося ми правду колись, не знаю", – сказала Лапутіна.

Нагадаємо. Перші бої на Донбасі почалися у Слов'янську у квітні 2014 року. Саме Ігор Гіркін командував російськими військами.

Головне про Ігоря Гіркіна

Ватажок бойовиків, керівник руху "Новоросія", відомий під позивним "Стрєлок".

Причетний до захоплення Верховної ради Криму, керівник російського диверсійного угруповання у Сімферополі, а потім у Слов'янську Донецької області.

Один з організаторів діяльності проросійських бойовиків і так званого "Народного ополчення Донбасу", у 2014 році – "міністр оборони" так званої "ДНР".

У серпні 2014 року Гіркін виїхав до Росії.

У 2019 році Нідерланди оголосили його у міжнародний розшук як причетного до збиття малазійського Boeing MH-17.

Дані з Вікіпедії

Краматорськ і Слов'янськ могли звільнити на початку АТО

Слов'янськ і Краматорськ могли звільнити на ранньому етапі антитерористичної операції, додає Юлія Лапутіна. Вона у 2014 році в складі об'єднаної групи СБУ брала участь в захисті краматорського аеродрому.

У краматорському аеропорту співробітники СБУ розробили план узяття в кільце Слов'янська. Тоді у Гіркіна не було більш-менш значного силового резерву. З боку Ізюма стояли українські військові, а на іншій частині цього аеродрому розміщувалися сили спеціальних операцій.

План був такий: доозброїтися, доукомплектувати сили на краматорському аеродромі. Далі силою ударного угруповання з позицій Краматорська і тих військ, які стояли з боку Ізюма, оточити Слов'янськ і відпрацювати терористів за секторами,

– розповіла Лапутіна.

Втім, цей план не схвалили, зазначила міністерка. Відповідаючи на запитання про причини цього, Лапутіна сказала, що "можливо, про план навіть не доповідали керівництву на рівні міністра оборони або вище".

На її думку, раніше була також можливість звільнити захоплені будівлі в Луганську. "Коли 13 квітня влада оголосила АТО і нас перекидали в Донецьку область, зі мною якраз летіли колеги, які кілька діб до цього провели в Луганську. Вони сказали таке: "Усе було готове до штурму, але нам не дали команду... ти ж розумієш – ми б усе зробили", – зазначила Лапутіна.

Нейтралізація Аксьонова і Константинова

Спецслужби пропонували проведення точкових дій із нейтралізації дій організаторів захоплення Верховної Ради Криму. Йдеться зокрема Аксьонова та Константинова. Як припускає Лапутіна ,якби Росія побачила опір в Криму, не лізла б далі на Донбас.

Думаю, що якби Росія не відчула тоді ейфорії в Криму, вона не пішла б далі. Проте людям, які взяли відповідальність за країну в той дуже складний період, бракувало сили волі і твердості,

– розповіла Лапутіна.