Они больше за технику переживают: оккупант жалуется маме на отношение командиров

россияне жалуются своим родным на свое военное командование. Боятся, что за отказ воевать и убивать украинцев получат тюремное заключение.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Они опубликовали перехваченный разговор оккупанта с матерью.

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Россиянин отрицал поражения Украины

Мать захватчика, которого зовут Александр, рассказывает, что в россии сообщают о поражениях украинских военных: "Уже Запад денег не дает. Оружие также приостанавливают, не посылают". Однако оккупант отрицает и отмечает, что у украинцев как раз все получается.

"Кто тебе там скажет? Я вот здесь. Говорю тебе, как оно есть. Успокойся. Это все неправда", – говорит россиянин.

Перехваченный разговор оккупанта: смотрите видео

Пугают тюрьмой

Кроме того, враг жалуется на командиров. Говорит, что всем безразлично на людей.

Здесь больше за технику, чем за человека,

– отметил россиянин.

Его мать убеждает, что когда тот вернется домой, она будет добиваться, чтобы заплатили деньги и сын не возвращался на войну. На это оккупант отвечает, что боится сесть в тюрьму.

"Здесь путин сказал считать дезертирством и сразу… Сажать! Как дезертирство считать и сажать. Я не понимаю, почему. На какой срок – не знаю", – сказала женщина.

Еще один перехват

оккупанты рассказывают родственникам, чем на самом деле занимаются в Украине. В частности, один из врагов говорит сестре, что убил убегающую женщину. Также он застрелил мужчину, когда тот умолял не уничтожать его. Враг жалуется, что ему тяжело от этого, но другие военные хвалят его.

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