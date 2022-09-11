У нас пи***дарезы каждый день, – оккупант жалуется жене и просит о помощи

Российским оккупантам в Украине совсем несладко. Особенно сейчас, когда ВСУ пошли в активное контрнаступление.

Наши разведчики перехватили очередной разговор оккупанта с его женой. Тот просит ее что-то делать, чтобы помочь выбраться из ада.

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У нас здесь пи***дарезы каждый день. Рассказать тебе не могу. Помоги, поднимай всех на уши,

– просит оккупант.

Говорит, что у него должен закончиться контракт 14 сентября, а ему добавили еще до 9 октября.

Женщина плачет, говорит, что любит ее, потому что якобы деньги идут. Параллельно рассказывает, что идут ужасные бои. Он находится в Изюмском районе, село Копанки.

Перехваченные разговоры оккупантов

Этот диалог далеко не первый, который удалось перехватить нашим разведчикам. Оккупанты преимущественно рассказывают о своем затруднительном положении в Украине. Как их бросают, не подтягивают резервы. Также говорят о своих преступлениях. Например, недавно СБУ перехватила телефонный разговор оккупанта также с женой. Россиянин жаловался, что ВСУ наносят им колоссальные поражения: находят и уничтожают позиции, а вместе с тем и всю технику.

В еще одном перехваченном разговоре оккупанта с женой стало известно, что захватчики возмущены тем, что украинцы производят колбасу и готовят блюда с названиями о российских солдатах. Оккупант пожаловался жене на то, что их постоянно обстреливают. Признался в смертной казни женщины, которая якобы взрывала российскую технику и снимала это на камеру.

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