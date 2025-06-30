Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

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Как российский командир оккупантов на штурм отправлял

Так, ГУР перехватило "мотивационную" речь российского командира к его личному составу. Оказалось, что оккупанты не хотят вылезать из блиндажа, за что начальник обещает их казнить.

Если вы сейчас, бл**ь, оттуда не выйдете, я вас гон**нов размотаю своими комиками, бл**ь. А я попаду, бл**ь, уе**ны, я знаю, куда вам жрачку я сбрасываю,

– предупреждает оккупант.

Отмечается, что перед российскими военными поставили задачу – самоубийственный штурм через поле.

"Вы сейчас всей толпой через поле по..здите, твари еб**и, бл**ь. Не мужики вы, понял, бл**ь, вы с**а, нация е**нутых долб**обов, бл**ь", – подытоживает командир.

Перехват пламенной речи российского командира: смотрите видео

К слову, ранее ГУР публиковало перехват, в котором оккупанты жаловались на формирование расстрельных отрядов. Российские военные рассказали, как их приехали вербовать в такие "загранотряды".