Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.

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Як російський командир окупантів на штурм відправляв

Так, ГУР перехопило "мотиваційну" промову російського командира до його особового складу. Виявилося, що окупанти не хочуть вилазити з бліндажа, за що начальник обіцяє їх стратити.

Якщо ви зараз, бл**ь, звідти не вийдете, я вас гон**нів розмотаю своїми коміками, бл**ь. А я попаду, бл**ь, ує**ни, я знаю, куди вам жрачку я скидаю,

– попереджає окупант.

Зазначається, що перед російськими військовими поставили завдання – самогубний штурм через поле.

"Ви зараз усім натовпом через поле по..здіть, тварюки єб**і, бл**ь. Не мужики ви, зрозумів, бл**ь, ви с**а, нація є**нутих довб**обів, бл**ь", – підсумовує командир.

Перехоплення палкої промови російського командира: дивіться відео

До слова, раніше ГУР публікувало перехоплення, у якому окупанти скаржилися на формування розстрільних загонів. Російські військові розповіли, як їх приїхали вербувати в такі "загранотряди".