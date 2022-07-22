Один из таких разговоров в очередной раз перехватило Главное управление разведки Минобороны Украины. В ней оккупант, дислоцирующийся в Изюме, жалуется подруге, что реальные потери их войска в войне против нашего государства не озвучиваются в российских новостях.

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За одну попытку наступления против ВСУ – минус 25 россиян

Подруга россиянина в начале телефонного разговора замечает, что с ним очень плохая связь. Оккупант в истерике кричит, что все вышки перебили Вооруженные Силы Украины во время недавней борьбы. Самого захватчика контузило – он не слышит на левое ухо, так что теперь думает возвращаться в россию, однако готовится к еще одному наступлению.

Ну, ж*па полная. Нас короче из роты 10 человек осталось. Было 107 человек, осталось 10 человек. 4 из них уже уехали, нас осталось 6, с первого взвода остался я. Было в первом взводе 22 человека, остался я один,

– рассказывает оккупант.

В полном отчаянии россиянин говорит, что их осталось совсем мало, и предполагает, что из следующего боевого задания он уже не вернется живым. Поэтому оккупант признается собеседнице в любви и фактически прощается.

Здесь, понимаешь, наступление было, наступали на "укропов". И 25 человек просто пало. 25! 25, бл*ть, пацанов пало на*уй – все "200-е". Мы вытаскивали, короче, полный фарш, полное о*ко, на*уй. И то, что тебе говорят в новостях, – не верь этому, не верь в это, здесь полная задница. Убитых до*уя, танков раз*обаних до*уя, всего до*уя,

– не сдерживает эмоций россиянин.

Оккупант в истерике жалуется на безумные потери россиян под Изюмом: смотрите видео

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