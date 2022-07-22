Одну з таких розмов вчергове перехопило Головне управління розвідки Міноборони України. У ній окупант, який дислокується в Ізюмі, жаліється подрузі, що реальних втрат їхнього війська у війні проти нашої держави не озвучують у російських новинах.

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За одну спробу наступу проти ЗСУ – мінус 25 росіян

Подруга росіянина на початку телефонної розмови зауважує, що з ним дуже поганий зв'язок. Окупант в істериці кричить, що всі вишки перебили Збройні Сили України під час нещодавньої боротьби. Самого загарбника контузило – він не чує на ліве вухо, то ж тепер думає повертатися у росію, проте готується до ще одного наступу.

Ну, ж*па повна. Нас, коротше, з роти 10 людей залишилось. Було 107 людей, залишилось 10. 4 з них вже виїхали, нас залишилось 6, з першого взводу залишився я. Було у першому взводі 22 людини, залишився я один,

– розповідає окупант.

У повному розпачі росіянин каже, що їх залишилось зовсім мало, й припускає, що з наступного свого бойового завдання він вже не повернеться живим. Тому окупант зізнається співрозмовниці у любові й, фактично, прощається.

Тут, розумієш, наступ був, наступали на "укропів". І 25 людей просто полягло. 25! 25, бл*ть, пацанів полягло на*уй – всі "200-і". Ми витягували, коротше, повний фарш, повне о*ко, на*уй. І те, що тобі кажуть у новинах, – не вір цьому, не вір у це, тут повна дупа. Вбитих до*уя, танків роз*обаних до*уя, всього до*уя,

– не стримує емоцій росіянин.

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